's Werelds eerste 4p passagiersvliegtuig op waterstof en li-ion de lucht in (video)

's Werelds eerste volledig elektrische vierpersoons passagiersvliegtuig heeft een testvluchtvergunning gekregen. De Hy4 is ontwikkeld in Duitsland en vliegt op waterstof, aangevuld met extra power uit een li-ion accupakket. De makers denken over tien jaar kisten te kunnen aandrijven voor 40 passagiers.

De Hy4 wordt aangedreven door een hybride systeem dat batterij- en brandstofceltechnologie combineert. Als de op deze manier gewonnen energie - bijvoorbeeld tijdens start- of klimvluchten - niet voldoende is, neemt de lithium-ion-accu het over. De elektromotor heeft een vermogen van 120 kilowatt en maakt daarmee een maximale snelheid van 200 kilometer per uur mogelijk. Tot op heden is de functionaliteit van het nieuwe voortstuwingssysteem getest en onderzocht in meer dan 30 starts en vluchten van maximaal twee uur.

De eerste vlucht van het Hy4-waterstofpassagiersvliegtuig vanaf de luchthaven van Stuttgart vond plaats in 2016: de laatste keer dat de vierzitter in november op testvluchten vertrok, was stil en emissievrij in Maribor, Slovenië. Onlangs werd de nieuwste generatie gepresenteerd.

Toestellen voor 40 passagiers

De eerste mijlpaal van het Hy4-project zouden regionale vliegende taxi's voor individuele passagiers moeten zijn. Maar sinds de eerste vlucht van een vliegtuig met brandstofcel in 2008 hebben Kallo en zijn partners uit onderzoek en industrie de toekomstgerichte aandrijftechnologie behoorlijk doorontwikkeld. "De zesde generatie van het systeem omvat nu redundantieconcepten voor waterstoftanks, brandstofcellen, energiedistributie en de elektrische aandrijving. Dankzij de verhoogde efficiëntie en verbeterde veiligheidsarchitectuur zijn waterstofaangedreven vliegtuigen voor maximaal 40 passagiers en met een actieradius van 2.000 kilometer mogelijk in de komende tien jaar ", aldus Josef Kallo, die onderzoek doet aan de Universiteit van Ulm en aan het Duitse Lucht- en Ruimtevaartcentrum (DLR) in Stuttgart .

Kallo gaf leiding aan de ontwikkeling van de alternatieve aandrijving van een batterij-brandstofcelsysteem. Bij het Instituut voor Energieconversie en Opslag van de Universiteit van Ulm zijn de elektromotor en de stroomverdeler van Hy4 ontwikkeld, onder laboratoriumomstandigheden getest en in gebruik genomen. Het basisonderzoek naar brandstofcellen en de onderlinge koppeling van de componenten zijn grotendeels bij DLR uitgevoerd. H2FLY is verantwoordelijk voor de algehele systeemarchitectuur bestaande uit een waterstoftank, brandstofcel en elektrische aandrijving, alsmede voor de veilige integratie en operatie in het vliegtuig.

Projectpartners

De Universiteit van Ulm, DLR, H2FLY en Diehl Aerospace (datacommunicatie- en besturingshardware) bundelen hun expertise in het Hy4-project. Op internationaal niveau worden ze ondersteund door Pipistrel (vliegtuighardware) en de onderzoeksinstellingen Politecnica di Milano, TU Delft, University of Maribor en Cummins Canada. De sponsors zijn onder meer de Nationale Organisatie voor Waterstof- en Brandstofceltechnologie (NOW GmbH), het Federale Ministerie van Economische Zaken en het Federaal Ministerie van Transport en Digitale Infrastructuur. Naast fondsen van de industrie zijn er ook fondsen van DLR, Stuttgart Airport en de Europese Commissie.