High Tech Campus wordt eerste living lab voor autonome drones in Europa

Op de High Tech Campus in Eindhoven mag straks als eerste plek in Europa getest worden met autonome drones. Het driejarige onderzoeksproject 'Flying Forward 2020' is onlangs door de Europese Commissie toegekend aan een consortium van bedrijven, overheidsinstellingen en universiteiten. Ook in Finland (Oulu), Estland (Tartu), Italië (Milaan) en Spanje (Zaragoza) komen er testlocaties.

"In dit project gaan we onder meer testen met het bezorgen pakketjes, post en maaltijden", aldus Paul van Son, Innovation Manager bij de Campus. "Maar de drones kunnen ook een belangrijke rol spelen bij de beveiliging van ons terrein en het monitoren van gebouwen en duurzaamheid."

Het project komt voort uit de wens van de Europese Unie om tot standaarden en regelgeving te komen voor het gebruik van (autonome) drones in stedelijke gebieden. Nu bijna iedere consument een drone kan aanschaffen, dreigt het gevaar van overlast, privacy issues en ongelukken. Maar het gebruik van autonome drones biedt vooral ook kansen voor de slimme stad van morgen. Deze vraagstukken worden onderzocht in de living labs van Flying Forward 2020.

Van Son: "In dit project komen een aantal van onze ambities mooi samen. We willen voorop lopen in duurzaamheid en digitalisering en we willen met ons terrein een testbed bieden voor maatschappelijk relevante innovaties."

Door middel van een aantal use cases wordt getest met dit systeem. Van Son: "Voor ons zijn er twee grote vraagstukken die we in dit project onderzoeken. De eerste is hoe we drones kunnen inzetten om de Campus autonoom te monitoren, bijvoorbeeld op veiligheids- en duurzaamheidsaspecten. De andere is om de bezorging van pakketjes en maaltijden efficiënter te gaan doen."

Om de inzet van autonome drones mogelijk te maken, wordt een digitale 3D-infrastructuur (digital twin) van de High Tech Campus ontwikkeld. "Hiermee kunnen we in real-time ons luchtruim beheren. In deze infrastructuur leggen we bijvoorbeeld vast waar drones mogen vliegen en waar niet, maar de drones en algoritmes krijgen ook een digitale identiteit zodat we weten wie waarvoor verantwoordelijk is."

De technische coördinatie van het project is in handen van Serendipity. Jonas Onland, Managing Partner van Serendipity en initiator van Flying Forward: "In de digital twin komen alle gegevens samen: hoe druk is het op de Campus, wat is de staat van gebouwen, hoe gaat het met de biodiversiteit van het terrein? Deze infrastructuur stelt de High Tech Campus in staat om de campus proactief beheren, scenario's te plannen en voorspellen welk onderhoud er nodig is in de toekomst. Om dit te visualiseren gebruiken we technieken als VR en AR."

De vraag of het dan straks krioelt van de drones boven de Campus, benatwoordt Van Son ontkennend: "Dit project gaat juist onderzoeken hoe drones de kwaliteit van ons leven kunnen verbeteren. Dit hebben we volledig onder controle, waardoor we veilig kunnen testen en onderzoeken op welke manier drones in de toekomst een positieve aanvulling kunnen zijn in onze samenleving." De eerste testen met de drones op de High Tech Campus worden eind 2021 verwacht.

Het internationale consortium 'Flying Forward 2020' wordt gecoördineerd door Brainport Development en bestaat uit publieke en private organisaties, universiteiten en internationale multidisciplinaire teams van experts zoals Digie, EURO USC Italia, Nalantis, Serendipity, Universiteit van Maastricht en VERSES. Het wordt ondersteund door verschillende grote instellingen, waaronder de European Space Agency (ESA), NXP, VDL, Microsoft, Nokia en LUMO Labs.