Powered by Sigmatek: Voorgeprogrammeerd Zweten

Als onderdeel van een thesis voor hun diploma hebben vier studenten van de HTL Salzburg een saunabesturing geoptimaliseerd. De jonge technici werden ondersteund met de automatiserings- technologie en knowhow van Sigmatek.

Alle belangrijke instellingen voor temperatuur, vochtigheid en licht kunnen worden gemaakt via een Multi Touch kleurendisplay. Het programmeren van de sauna besturingsunit geschiedt met de Lasal all-in-one engineering software.

Met het besturingssysteem dat door de studenten is aangepast, kunnen temperatuur en vochtigheid worden gemeten en bestuurd. Om de temperatuur te meten, is de sauna verdeeld in drie temperatuurzones, die elk een PT1000 temperatuur sensor bevatten. Met behulp van een timerfunctie kan de sauna voorgeprogrammeerd worden en vervolgens automatisch worden in- of uitgeschakeld. Een pixel Led-strip, waar kleur en helderheid kunnen worden aangepast, zorgt voor een comfortabele sfeer in de saunacabine. Een bijzonder praktische functie is de afstandsbediening van de sauna via de smartphone-app. Hierdoor kan de sauna gemakkelijk worden voorverwarmd terwijl u onderweg bent.

Het S-Dias systeem dient als hardware: een CPU module en analoge en digitale I/Os. De sauna kan bediend worden via het ETT 732 multi-touch bedieningspaneel. De PL 221 pixel Led module biedt sfeerverlichting, en de object-georiënteerde, all-in-one engineering tool Lasal zorgt voot de programmering . Met de Remote Access App kan de sauna op afstand worden bediend via de smartphone.