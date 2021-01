Ineke Dezentjé in Raad van Toezicht TU/e

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, voorzitter van ondernemersorganisatie FME, is sinds 1 januari lid van de Raad van Toezicht van Eindhoven University of Technology.

Dezentjé heeft uitzonderlijk veel ervaring op het snijvlak van bestuur en vertegenwoordiging van tech-ondernemers. Sinds 2011 is ze de voorzitter van FME, de Nederlandse ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Daarnaast is ze onder meer bestuurslid van werkgeversorganisatie VNO-NCW, lid van de Cyber Security Raad, lid van de Raad van Toezicht van Platform Talent voor Technologie en duovoorzitter van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Van 2003 tot 2011 zat Dezentjé Hamming-Bluemink in de Tweede Kamer, waarvan enige tijd ook als voorzitter van de vaste commissie voor Financiën.

Peter Wennink, voorzitter van de Raad van Toezicht van de TU/e, is verheugd met het aantreden van Dezentjé. "Ze heeft als bestuursvoorzitter van de FME enorme kennis van de hightechindustrie in Nederland, ze heeft een bijzonder rijk netwerk en ze is helemaal thuis in politieke en bestuurlijke vraagstukken. We zijn erg blij dat ze met haar kwaliteiten de Raad van Toezicht komt versterken."

In september vorig jaar namen Baptiest Coopmans en Jacob Fokkema afscheid van de Raad van Toezicht van de TU/e, aan het einde van hun periode. Een van de twee ontstane vacatures werd direct ingevuld, met het aantreden van Louise Gunning. Peter Wennink nam de voorzittershamer over van Baptiest Coopmans. Met de aanstelling van Dezentjé is de raad weer compleet. Naast de genoemde leden bestaat de Raad van Toezicht uit Coen Teulings, oud-directeur van het CPB, en Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER.