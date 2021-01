TU/e lanceert master Data Science and Artificial Intelligence

Vanaf september start de TU/e met een masteropleiding gericht op Data Science en Artificial Intelligence. Het is de eerste Nederlandse techniekopleiding waarin geavanceerde technieken en methoden op het gebied van Data Science en Artificial Intelligence gecombineerd worden.

Het voornaamste doel van de opleiding DS&AI is om ‘AI engineers' op te leiden die in staat zijn om betrouwbare systemen te bouwen met oog voor de mensen die ze zullen gebruiken. Universitair hoofddocent Dirk Fahland: "Dat is bijvoorbeeld van belang voor de hightechsystemen die hier in de regio worden ontwikkeld, waarbij hoge eisen worden gesteld aan betrouwbaarheid."

Curriculum

De studenten moeten problemen van verschillende kanten kunnen bekijken en krijgen daarom een brede basis, met onder meer vakken over de fundamenten van kunstmatige intelligentie, datavisualisatie, ethiek, algoritmiek, data mining en management, en machine learning.

Het DS&AI-programma is gestructureerd in zes trajecten, die elk een expertisegebied van Data Science & Artificial Intelligence vertegenwoordigen. De meeste vakken binnen deze trajecten zijn nieuw of herontworpen voor de nieuwe Master DS&AI.

Data Engineering and Management Algorithmic Data Analysis Explainable Data Analytics Statistics Data Mining and Machine Learning AI and Machine Learning

Daarnaast verbinden de volgende twee verplichte vakken de verschillende expertisegebieden met elkaar en geven context:

Ethics in Data Science & Artificial Intelligence

Data Intelligence Challenge (challenge-based groepsproject)



De opleiding zal binnenkort worden geregistreerd in het officiële onderwijsregister van Nederland (CROHO). Vanaf dat moment kunnen studenten zich inschrijven. De uiterste datum voor inschrijving is 1 mei 2021.