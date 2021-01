Nieuwe technieken nodig voor bewaking bruggen en kademuren Amsterdam

Meer over

Honderden bruggen en kilometers kademuren in Amsterdam hebben het einde van hun constructieve levensduur bereikt en verkeren vaak in een slechte staat van onderhoud. Dit werd afgelopen herfst nog pijnlijk duidelijk met de instorting van de kademuur van de Grimburgwal. Fugro is inmiddels begonnen met een proefproject om de muren efficiënter te monitoren.

De gemeente Amsterdam lanceerde in 2019 het programma ‘Bruggen en kademuren' om 829 bruggen en 205 kilometer kademuren te onderzoeken, monitoren en repareren. Fugro is vanaf het begin betrokken geweest bij het verstrekken van informatie met behulp van traditionele meettechnieken op basis van tachymetrie en nivellering. Met deze methodes meten Fugro en twee andere dienstverleners momenteel gemiddeld 80 objecten per maand.



De omvang van het programma vereist echter efficiëntere monitoringtechnieken en Fugro's TotaLite en mobiele laserscanning worden als oplossing uitgeprobeerd. Fugro TotaLite analyseert beelden van permanent vaste compactcamera's om vervorming te meten en de mobiele lasers scannen bruggen en kades vanaf het water. Eventuele vervormingen worden bepaald aan de hand van de laser-verworven puntenwolken en de resulterende Geo-data van beide methoden is direct beschikbaar voor analyse via het online platform Gaia.Monitoring. Martin van de Veer, projectmanager van Fugro: "We zijn ervan overtuigd dat deze technologieën een belangrijke bijdrage zullen leveren aan het programma en een snellere, nauwkeurigere en meer kosteneffectieve monitoring zullen realiseren om de veiligheid van de Amsterdamse bruggen en kademuren voor de meer dan 800.000 inwoners van de stad."

Bart Schoorl, contractmanager bij de gemeente Amsterdam: "De gemeente Amsterdam daagt de markt uit om met nieuwe oplossingen en innovaties te komen. Ons raamcontract voor monitoring biedt ruimte om bestaande technieken uit te proberen en we gebruiken de uitkomsten om samen met dienstverleners als Fugro te zoeken naar de beste manier om op te schalen."