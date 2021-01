De lasercommunicatieterminal van Hyperion vliegt in 2022 de ruimte in

Ultrahoge gegevenssnelheden voor kleine satellieten, zonder licentiekosten en jarenlange aanvraagprocessen - dit zal binnenkort realiteit zijn. Dankzij de prijs voor het uitvoeren van een ESA ScyLight-technologie demonstratieproject ondersteund door het Nederlandse Ministerie van Defensie en Netherlands Space Office (NSO), zal een Nederlands consortium bestaande uit TNO en Hyperion Technologies de gezamenlijk ontwikkelde lasersatellietterminal de ruimte in lanceren. De lancering is gepland voor begin 2022 aan boord van de NorSat-TD-satelliet.

De plug-and-play terminal, genaamd CubeCAT, zal toekomstige kleine satellieten in staat stellen om data te downlinken met snelheden tot 1 Gbps en uplink van 200 Kbps. Momenteel zijn kleine satellieten beperkt in bandbreedte door middel van radiocommunicatie met een veel langzamere doorvoer. Bovendien duurt het aanvraagproces voor het verkrijgen van een licentie voor verzenden en ontvangen op een speciale radiofrequentie vaak één tot twee jaar. Dit is niet het geval voor lasercommunicatie.



Managing Director Bert Monna van Hyperion Technologies over de grondgedachte voor het ontwikkelen van lasercommunicatie voor kleine satellieten: "Het succes van onze klanten hangt sterk af van de hoeveelheid satellietgegevens die ze terug kunnen krijgen naar de aarde. Stel je voor dat je een nieuwe camera aan boord van een satelliet hebt die afbeeldingen met een hoge resolutie kan maken. Binnen een baan van 90 minuten kan het slechts vier tot zes minuten werken, omdat het niet alle gegevens snel genoeg kan downloaden. Wat niet wordt gedownload, wordt in de volgende baan overschreven. Betekent dit dat we afbeeldingen met een lagere resolutie moeten maken? Moeten we tevreden zijn met deze hoeveelheid? Beide opties zijn niet acceptabel. We kozen ervoor om het knelpunt van bandbreedte aan te pakken met de ontwikkeling van CubeCAT en een nieuw tijdperk in te luiden voor kleine satellieten."

CubeCAT, met zijn 1U-vormfactor, lage stroombehoefte en lage massa, kan eenvoudig worden geïntegreerd in kleine satellieten. Bovendien hebben de ontwikkelaars een ingebouwd gegevensbeheersysteem met een grote gegevensopslagbuffer aan de terminal toegevoegd.

Kleine serieproductie in Nederland

Om een ​​wereldwijde markt aan te spreken, rekent Hyperion op een robuuste waardeketen van Nederlandse leveranciers van laserapparatuur. Hyperion is gezamenlijk georganiseerd in het consortium FSO Instruments en is ervan overtuigd dat het kleine series CubeCAT's kan produceren voor satellietconstellaties over de hele wereld. Grotere volumes zullen uiteindelijk ook de kosten van dergelijke missies verlagen.

End-to-end-aanpak

De demonstratie van CubeCAT is natuurlijk afhankelijk van de beschikbaarheid van optische grondstations om gegevens te ontvangen. Binnen het ScyLight-project bouwt TNO een optisch grondstation in Den Haag. Zowel FSO Instruments als Hyperion zijn in gelijke mate betrokken bij het leveren van sleutelelementen, variërend van optische banken, vervormbare spiegels en ontvangertechnologie. Het optische grondstation van ESA in Tenerife, Spanje en andere stations zal ook het downlinken van gegevens ondersteunen. Uiteindelijk zal het consortium kunnen voorzien in lasercommunicatiebehoeften voor zenden en ontvangen in de ruimte, lucht en grond.

Over Hyperion

Hyperion Technologies is een Nederlands ruimtevaartbedrijf gevestigd in Delft, Nederland. Het is onlangs overgenomen door de Zweeds-Schotse groep AAC Clyde Space. Als onderdeel van de Groep zal Hyperion vanuit Nederland blijven opereren en verder geïntegreerd worden met de internationale locaties van de Groep in Uppsala (Zweden), Glasgow (Schotland) en Fairfax (Virginia, VS).

Hyperion is actief sinds 2013 en is gespecialiseerd in de ontwikkeling van geminiaturiseerde, hoogwaardige en slimme componenten voor kleine satellieten en satellietplatforms voor complete missies. Dit omvat zowel hardware als software. Hyperion volgt de filosofie om de best-in-class producten aan zijn klanten over de hele wereld aan te bieden, waarbij hij krabt aan de grenzen van het fysiek mogelijke binnen het bereik van miniaturisatie.