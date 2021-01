Duizenden techneuten naar Finland

Finland heeft in een maand tijd 5300 aanvragen ontvangen voor een origineel plan dat buitenlandse tech-werkers en hun gezinnen uitnodigt om 90 dagen in het land te komen proefwonen. Voor de belangstellenden wordt alles geregeld, van documentatie tot het verblijf, zodat zij negentig dagen ongestoord het leven in Finland kunnen uitproberen. De Finse hoop is dat men zijn verhuizing daarna definitief wil maken.

"Het was een geweldige campagne om Finland onder de aandacht te brengen", zegt Joonas Halla van Business Finland. "Wat goed is, is de praktische aanpak. De technologiesector hier bloeit echt - volgens een schatting zou hij in 2021 50.000 nieuwe banen moeten creëren. We hebben dus echt nieuw talent nodig."

De campagne is bedacht door Johanna Huurre van Helsinki Business Hub. "We staan ​​niet bovenaan op mensen hun emigratiewenslijst, maar we weten dat als mensen eenmaal komen, ze de neiging hebben om te blijven", zegt zij in The Guardian. "Er is wereldwijd een enorme concurrentie om talent, dus we moesten creatief denken."

Het 90-dagen Finland-plan was vooral gericht op mensen uit de Verenigde Staten en Canada. Die landen waren goed voor 30% van de aanvragen. De rest was gelijkmatig verdeeld. Eén aanvrager woont nu op het eiland Vanuatu in de zuidelijke Stille Oceaan.

De meerderheid heeft gezinnen en wil in eerste instantie op afstand werken voor hun huidige werkgever. 800 ondernemers willen startups starten, er meldden zich 60 investeerders en de rest was op zoek naar een baan.

Finland, dat Nokia, SMS, 5G en Linux voortbracht, heeft een start-upscene die 6 miljard euro waard is, met 's werelds grootste aantal digitale startups per hoofd van de bevolking. Techmultinationals zoals Google, Bayer en GE Healthcare hebben onlangs ook campussen geopend in het land.

Nieuwkomers, met name uit de VS, worden niet alleen aangetrokken door de vooruitzichten op een baan, maar ook door de goede gezondheidszorg, het genereuze ouderschapsverlof, de balans tussen werk en privé, de nabijheid van de natuur. Verder roemen zij volgens Huure de manier waarop de Finse regering de coronapandemie heeft aangepakt. Finland is erin geslaagd het dodental in Covid-19 op 85 per miljoen inwoners te houden, een van de laagste cijfers ter wereld. "Bedrijven hebben dat echt gemerkt", zei Halla. "Vanuit zakelijk perspectief helpt het allemaal om vertrouwen en vertrouwen op te bouwen - en dat is essentieel." Ook is het land drie jaar op rij benoemd tot het gelukkigste land ter wereld.