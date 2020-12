Torenkraan laadt op stopcontact kookplaat

Spierings Mobile Cranes heeft een elektrische eLift kraan ontwikkeld van 72 ton zwaar, 66 meter hoog en met een hijscapaciteit van 10.000 kilo, die op een 16 ampère stopcontact de hele dag emissievrij kan laden. De hijskraan draait op een lithium-ion accupakket van 25 kWh.

Volgens directeur Koos Spierings kan de kraan gewoon de zwaarste dingen snel tillen, maar niet hele dag. Als er geen stopcontact voorhanden is, draait hij 2 à 3 uur, voor de accu's leeg zijn. Het mooie is echter dat een gewoon stopcontact bijna altijd wel voorhanden is. "Indien de kraan luttele seconden niet bediend wordt dan schakelen de hydraulische pompen automatisch uit zodat er vrijwel geen energie verbruik is. Ondertussen blijft de accu bijladen wat ervoor zorgt dat een hele kleine bouwstroom aansluiting al voldoende is om deze machtige kranen te laten werken. Bij het vieren van een last wordt de energie die ontstaat door de daling gebruikt om de batterij bij te laden. Indien er geen bouwstroom voorhanden is, kan de kraan ook altijd nog hybride werken waarbij een 3-cilinder Stage 5 diesel motor samen met het accupakket de kraan van energie voorziet."



Spierings ziet een grote vraag naar elektrische kranen ontstaan in zowel binnen als buitenland. "In Scandinavië vragen kraanverhuurbedrijven er al langer om. Er zijn veel Spierings kranen van bouwjaar vóór 2003 geëxporteerd naar Scandinavië. Deze kranen hadden nog geen aparte kraanmotor en konden ook al elektrisch werken, alleen hadden die een zware bouwstroom aansluiting nodig die op veel bouwplaatsen niet voorhanden is."



Maar nu is er dus een kraan die elektrisch werkt op een aansluiting van 16 ampère wat vrijwel overal te vinden is. De machinist bepaalt hoeveel stroom die hij uit de bouwkast haalt, tussen de 11- en 32 ampère. Als er veel andere verbruikers zijn kan hij kiezen voor een lagere laadstroom, dankzij de accu kan de kraan toch op 100% capaciteit en snelheid blijven werken.



"De eLift-modellen hebben we kunnen ontwikkelen dankzij de City Boy. Er is veel kennis van hybride techniek en software in ons bedrijf aanwezig waardoor we snel konden schakelen. Inmiddels zijn er al meer dan 45 eLift kranen verkocht. In 2021 is vrijwel elke kraan die de fabriek in Oss verlaat elektrisch."