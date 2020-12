Licht uit silicium uitgeroepen tot ‘breakthrough of the year’

In april van dit jaar presenteerde TU/e een gamechanger in de chip-wereld: silicium dat licht kan uitzenden. Het natuurkunde-tijdschrift Physics World roept dit werk nu uit tot doorbraak van het jaar.

"This breakthrough could lead to a new world of opportunities for silicon devices", stelt het natuurkundemagazine, dat honderden onderzoeken beoordeelde op de mate van vooruitgang in kennis of begrip die ze teweeg brengen, het belang van het werk voor de wetenschappelijke vooruitgang en / of de ontwikkeling van real-world toepassingen en het algemeen belang voor de eigen lezers.

Physics World is een uitgave van het Engelse Institute of Physics. Elk jaar roept dit een nieuwe natuurkundige ontdekking uit tot ‘Doorbraak van het jaar'. Jurylid en redacteur Hamish Johnston licht toe waarom juist dit onderzoek is gekroond: "Siliciumapparaten sturen onze informatiemaatschappij aan. Maar de indirecte bandkloof van silicium [een inherente eigenschap van de atoomstructuur, waardoor het geen licht kan uitzenden, red.] heeft de ontwikkeling tegengehouden als het gaat om telecommunicatie en andere geavanceerde optische toepassingen. Door een op silicium gebaseerd materiaal te maken dat licht uitzendt op telecommunicatiegolflengten, heeft het Bakkers-team de deur geopend naar een geheel nieuwe wereld van toepassingen voor siliciumapparaten."

