FrieslandCampina Lochem kiest voor 100% olievrije persluchtinstallatie

FrieslandCampina is een van de grootste zuivelondernemingen ter wereld. Boge heeft de vestiging in Lochem, waar boter, boterolie en melkpoeder worden geproduceerd, afgelopen jaar voorzien van een centrale ruimte met een 100% olievrije persluchtinstallatie. Deze installatie stuurt inmiddels een groot deel van de machines in de fabriek aan.

De fabriek bestaat uit twee gebouwen, waar al geruime tijd op verschillende locaties gedateerde compressorinstallaties opgesteld stonden. In eerste instantie lag het plan op tafel om enkel de compressoren van de boterfabriek te vernieuwen, maar uit een efficiëntiemeting volgde een centraal plan voor beide gebouwen. Om dat voorstel te realiseren, heeft FrieslandCampina een volledig nieuwe, centrale ruimte ingericht voor de perslucht-apparatuur. Vanuit deze ruimte wordt het grootste deel van de machines aangestuurd.

Ronald Engberts, directeur van Boge BeNeLux, vertelt dat zijn team bijna twee jaar bezig is geweest met het project. "FrieslandCampina zocht destijds een persluchtspecialist met olievrije compressoren (klasse 0) en ruime ervaring in de voedingsbranche." Uiteindelijk heeft Boge de volledige installatie op zich genomen: van het (RVS) leidingwerk tot het installeren van de compressoren en drogers. Eind 2020 is de volledige opstelling in gebruik gegaan.



Om de energiekosten te beperken, de efficiëntie te verhogen en bedrijfszekerheid te garanderen, heeft Boge de opstelling verdeeld in één frequentiegeregelde olievrije 160 kW schroefcompressor en een tweetal 220 kW HST-Turbocompressoren. Tevens zijn er twee adsorptiedrogers voorzien van vacuümkoeling, die beide geschikt zijn voor de maximale capaciteit van FrieslandCampina. Ook is er een stuk overcapaciteit voor de toekomst. De installatie wordt aangestuurd met de airtelligence Boge provis 2.0.

"Met deze opstelling heeft FrieslandCampina 100% olievrije (klasse 0), droge perslucht met een dauwpunt van -40 °C en een back-up voor de compressoren en de persluchtconditionering", aldus Engberts. "Op deze manier voorkomt ‘The air to work' te allen tijde dat FrieslandCampina de productie onverwachts stil moet leggen."