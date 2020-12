Covid te lijf met hoogspanning

Aan de Universiteit van Tokio is een methode gevonden om gesteriliseerde N95-maskers op te laden zodat ze opnieuw kunnen worden gebruikt. Door de maskers 3 minuten na sterilisatie in heet water of een autoclaaf bloot te stellen aan 100 kilovolt, kregen ze hun statische lading terug.

Het werk is gepubliceerd in Soft Matter.

Tijdens de Covid-pandemie gebruikt men in Amerika N95-maskers om gezondheidswerkers en eerstehulpverleners veilig te houden. De naam komt van het feit dat deze maskers meer dan 95% van de deeltjes in de lucht kunnen filteren, ook al hebben ze een poriegrootte die tien keer groter is dan de kleine aerosoldeeltjes die het virus kunnen dragen. De truc is dat de N95-maskers zijn gemaakt van elektrogesponnen polypropyleenvezels, die een statische elektrische lading vasthouden die de geladen aerosolen kan aantrekken en vasthouden. Deze statische lading is echter niet bestand tegen normale sterilisatieprocedures, zoals wassen in warm water of autoclaveren. Zelfs het vocht in de adem van de drager kan de effectiviteit van de elektrische aantrekkingskracht verminderen. Om deze reden worden de maskers vaak na eenmalig gebruik weggegooid, waardoor de kloof tussen het aantal benodigde N95-maskers en het beschikbare aantal aanzienlijk wordt vergroot.

Nu heeft een onderzoeker van de Universiteit van Tokio aangetoond dat gesteriliseerde maskers kunnen worden teruggebracht voor gebruik nadat ze zijn opgeladen met een Van de Graaff-generator. Deze apparaten gebruiken de wrijving van een draaiende riem om zeer hoge spanningen tussen twee metalen geleiders op te wekken. "Door gebruik te maken van de hoogspanning van de Van de Graaff-generator, is deze methode veel sneller dan alternatieve methoden", zegt auteur Kaori Sugihara. Om een ​​masker te regenereren dat eerder was gesteriliseerd, werd het op de grotere metalen bol bevestigd, terwijl de kleinere bol gedurende 3 minuten op enkele centimeters afstand werd geplaatst. De geregenereerde maskers werden getest en bleken vergelijkbaar te zijn wat betreft filtervermogen met ongebruikte maskers.

Omdat van de Graaff-generatoren veel goedkoper en veiliger in gebruik zijn dan andere hoogspanningsbronnen, kan deze methode eenvoudig worden geïmplementeerd in ziekenhuizen en andere locaties waar N95-maskers het meest nodig zijn.