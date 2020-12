Oplossing voor aardbevingsschade: een gebouw op rolletjes

Meer over

Ingenieursbureau Practical Solution heeft een oplossing bedacht om aardbevingsschade aan huizen te voorkomen. Het werkingsprincipe is gebaseerd op het omzetten van kinetische energie (1/2*m*v*v) in potentiële energie (m*g*h).

Een aardbeving bestaat hoofdzakelijk uit een horizontale beweging van de aardkorst. Omdat het gebouw op de grond staat, beweegt het mee. Bepaalde frequenties zorgen voor veel schade in de gebouwde omgeving. Door het gebouw los op de aarde te plaatsen kan deze grotendeels worden voorkomen.

Dit loskoppelen kan gedaan worden door gebruik te maken van 2 betonplaten gescheiden door een aantal holle stalen kogels. Deze kogels worden ingesloten door 2 gekromde staalplaten. Een horizontale beweging wordt dan omgezet in een verticale beweging. Kinetische energie wordt omgezet in potentiële energie.

Een gebouw is uiteraard ontworpen om de zwaartekracht te kunnen weerstaan. Een eventuele verticale aardkorstbeweging is dan ook een minder groot probleem. Omdat het gebouw losser staat van de aarde zal leidingwerk (denk aan rioolaansluiting) en stroomkabels met enige bewegingsvrijheid gemonteerd moeten worden. Dit is technisch gezien geen probleem.

Erik van Vliet van Practical Solution : "De kier tussen de 2 betonplaten kan met zeildoek afgesloten worden. Zo kan een luchtdichte ruimte ontstaan die je deels vacuüm kunt zuigen. Hierdoor zorg je gelijk voor een goede isolatie. Vacuüm geleidt geen warmte en lucht wel. Je stookkosten kun je zo in de winter verlagen. In de zomer zet je de vacuümpomp uit zodat het huis meer warmte aan de bodem kan worden afgegeven. De ruimte tussen de betonplaten kun je eventueel met water vullen om in de zomer het koelende effect van de grond beter te kunnen benutten"