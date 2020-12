Slimme printplaat bespaart Airbus 2,5 manjaren werk

Meer over

De printplaat van SentiBoard is inmiddels gebruikt voor ongeveer tien doctoraten en 20 publicaties. Het is uitgeprobeerd op boten en op drones met zowel vaste vleugels als propellers. Foto: Wenche Kulmo

Noorse onderzoekers hebben een printplaat ontwikkeld die met eenvoudige stappen kan worden aangepast aan verschillende drones. Airbus heeft het systeem getest op een prototype van een maanlanding en zegt dat SentiSystems, of SentiBoard zoals de printplaat zelf wordt genoemd, het bedrijf een half jaar werk van vijf mensen heeft bespaard.

Het brein achter het 'kleine brein', zoals de printplaat soms wordt genoemd, is Sigurd Mørkved Albrektsen. Met een masterdiploma in cybernetica en een aantal jaren werkervaring bij Sintef, begon hij in 2014 aan een doctoraat. Hij was van plan algoritmen te maken voor het navigeren met drones.

"We hadden een manier nodig om sensorgegevens nauwkeurig te verzamelen, en we moesten een vergelijkingsbasis hebben om te weten of de algoritmen beter werden", zegt hij. Ondanks een vrij uitgebreid marktonderzoek vond het team geen enkel product dat het daarvoor kon gebruiken. Dus begon Albrektsen een printplaat te ontwikkelen die de gegevens van alle sensoren kon lezen en compileren.

"We ontdekten dat de huidige oplossingen relatief grote vertragingen hebben waardoor de sensormetingen minder nauwkeurig zijn. Vanwege de snelle bewegingen die een drone kan hebben, hadden we een nauwkeurigere manier nodig om sensorgegevens uit te lezen.

Verschillende onderzoekers van NTNU zaten in dezelfde situatie als Albrektsen, op zoek naar een 'brein' dat een drone superprecies en -veilig kon besturen, maar met een minimaal gewicht. Albrektsen kreeg de verantwoordelijkheid voor de sensoropstelling van tien verschillende drones.

Enkele voorbeelden van drone-sensoren zijn gps, versnellingsmeters en gyroscopen (IMU), verschillende optische systemen, drukmeting en hyperspectrale camera's die honderden verschillende kleuren kunnen lezen, van infrarood tot ultraviolet.

Multi-inzetbaar

In plaats van voor elk type autonoom voertuig een printplaat te maken, wat de gebruikelijke aanpak is, ontwikkelde Albrektsen een printplaat die op verschillende typen kan worden gebruikt. De gebruiker past de printplaat, of het sensorplatform, aan voor het gewenste doel.

De ontwikkeling van de eerste versie van de printplaat kostte een paar maanden. "Het bleek veel werk te zijn", zegt Albrektsen. "De eisen zijn hoog voor zaken als gewicht en rekenkracht. Onze focus was om de kwaliteit van de sensormetingen te behouden en het systeem gebruiksvriendelijk te maken, zodat je geen hardware-expert hoeft te zijn om het te gebruiken.''

8000 berichten per seconde



De printplaat kan 8000 berichten per seconde lezen. Hij registreert metingen met een precisie van tien nanoseconde en maakt het mogelijk om verschillende soorten sensoren flexibel te integreren.

Bedrijf

Het plan is om een bedrijf op te richten om de technologie op de markt te brengen. Naast SentiBoard zal het bedrijf algoritmen voor sensorfusie op de markt brengen. Inspectie en landbouw behoren tot verschillende interessante toepassingen van de technologie. Het team is nu op zoek naar bekwame mensen die het verder willen helpen opbouwen en naar partnerbedrijven die de technologie in verschillende industrieën willen testen.

Meer informatie