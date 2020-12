Pas op! Je stofzuiger kan je afluisteren!

Een team onderzoekers van de Universiteit van Maryland (VS) heeft de Lidar in een robotstofzuiger gehackt. Middels signaalverwerking en deep learning konden ze gesprekken en televisieprogramma's afluisteren die plaatsvonden in de ruimte waar de stofzuiger zich bevond. En dat terwijl de stofzuiger niet eens over een microfoon beschikt.

Volgens de onderzoekers toont het experiment aan dat elk apparaat dat lidar gebruikt, kan worden gemanipuleerd voor het verzamelen van geluid, ondanks dat het geen microfoon heeft.

Terwijl lasermicrofoons al tientallen jaren worden gebruikt om variaties om te zetten in geluidsgolven, scant Lidar in een robotstofzuiger de omgeving met een laser en detecteert het licht dat wordt verstrooid door objecten die onregelmatig van vorm en dichtheid zijn. De robot gebruikt de signalen vervolgens om de kamer in kaart te brengen en botsingen te voorkomen terwijl hij door een huis beweegt.De onderzoekers waren er niet zeker van of een dergelijk lidarsysteem kon worden gemanipuleerd om als microfoon te functioneren en of het signaal begrijpelijke geluiden kon onthullen.

Ze hebben eerst de stofzuiger gehackt om te zien of ze de positie van de laserstraal konden regelen en de gegevens via Wi-Fi naar laptops konden sturen zonder de navigatie te verstoren. Vervolgens voerden ze experimenten uit met twee geluidsbronnen: een menselijke stem die nummers reciteerde die via computerspeakers werden afgespeeld en de audio van televisieshows die via een tv-soundbar werden afgespeeld. Het team bleek lasersignalen te kunnen opvangen die werden waargenomen door het navigatiesysteem van de stofzuiger terwijl deze weerkaatsten op verschillende objecten in de buurt van de geluidsbron.

Het team gaf de signalen vervolgens door aan deep learning-algoritmen die zijn getraind om menselijke stemmen te matchen of muzikale sequenties te identificeren. Het systeem identificeerde en koppelde gesproken nummers met een nauwkeurigheid van 90%. Het identificeerde ook televisiefragmenten van een minuut met een nauwkeurigheid van 90%.

Ook andere apparaten met lidar, kunnen volgens de onderzoekers gevoelig zijn ​​voor soortgelijke of zelfs ernstiger misbruik. De eerste Apple 5G iPhone is bijvoorbeeld uitgerust met Lidar en de nieuwste iPad ook. Door deze apparaten te hacken, kunnen hackers toegang krijgen tot gezichtsherkenning of passieve infraroodsensoren die worden gebruikt bij bewegingsdetectie.