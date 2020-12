Fotonica voor complexe wiskunde

Het ‘spin glass probleem' is een complexe situatie waarin de voorkeursrichtingen van magneten alle kanten op staan, alsof ze zijn bevroren in die toestand. Dit probleem staat ook nog eens model voor een aantal complexe wiskundige problemen in bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie of DNA-sequencing. Complexe problemen vragen om onconventionele oplossingen, vindt Jan Klärs van de Universiteit Twente. Hij wil het spin glass probleem nabootsen met lasers en fotonica en heeft van de European Research Council hiervoor een ‘Consolidator Grant’ ontvangen.

Magneten associëren we met twee tegengestelde voorkeursrichtingen of ‘spins'. Toch is er ook een situatie die veel minder overzichtelijk is en waarin die richtingen alle kanten op staan, zónder die duidelijke voorkeur. Dit gebeurt bij een lage temperatuur. Omdat het lijkt op de wanordelijke structuur die glas kan hebben, vergeleken met een keurige kristalstructuur, heet het ook wel ‘spin glass'. Het staat model voor tal van complexe wiskundige problemen die met conventionele computers en algoritmen lastig zijn op te lossen.

Optische computer

Klärs wil daarom een 'dedicated' optische computer - die werkt met licht - ontwikkelen om het spin glass effect na te bootsen. Verschillende laserbronnen sturen hun licht dan naar fotonische componenten, zoals resonatoren, die model staan voor de magneten. Hij wil op die manier het spin glass probleem op een heel nieuwe manier nabootsen, en daarmee ook meer inzicht geven in de wiskundige problemen die erop lijken.

De European Research Council heeft hem voor dit onderzoek, getiteld 'Networks of coupled photon Bose-Einstein condensates: when condensation becomes a computation', een 'Consolidator Grant' toegekend, goed voor 2 miljoen euro voor een periode van vijf jaar.