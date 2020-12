Kunststofproducent beboet vanwege ongeval werknemer

Een kunststofproducent, gespecialiseerd in de productie van verkeershekken en -kegels, is beboet nadat een werknemer een vinger verloor in een onvoldoende beveiligde machine.

Geen risicobeoordeling

Een 36-jarige werknemer van het bedrijf in het Verenigd Koninkrijk had de trechter van een blaasgietmachine bijgevuld met plastic korrels uit zakken. Daarbij vielen werkhandschoenen, die in een van de zakken zaten, in de trechter door de trechterbeschermer heen. De werknemer reikte door een grote spleet in de bovenkant van de trecterbeschermer heen om de handschoenen terug te halen. Daarbij kwam zijn middelvinger in contact met gevaarlijke delen van de blender, waardoor deze tot aan de knokkel werd afgesneden.Uit een onderzoek van de Health and Safety Executive (HSE, Engelse arbeidsinspectie) bleek dat de menger niet voldoende was beveiligd om toegang tot gevaarlijke onderdelen van de machine te voorkomen. Er was een grote opening van ongeveer 10 x 13 cm aan de bovenkant van de trechterbeschermer. De gewonde werknemer had pas een week met de machine gewerkt.Het bleek dat het bedrijf geen risicobeoordeling op de menger had uitgevoerd. Ook had het geen passende veiligheidsmaatregelen getroffen om toegang tot gevaarlijke onderdelen te voorkomen. Tevens was er geen geschikt systeem opgezet voor training en toezicht op nieuwe werknemers. Het bedrijf kreeg een boete van 125.000 GBP en werd veroordeeld tot betaling van de proceskosten van 5.387 GBP.Arbeidsinspecteur Alex McFarland zei na de hoorzitting: "Dit letsel had voorkomen kunnen worden door ervoor te zorgen dat de machine adequaat was beveiligd. Er had ook voldoende toezicht moeten zijn om ervoor te zorgen dat de machine veilig werd gebruikt door nieuwere medewerkers. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat zij doeltreffende controlemaatregelen goed beoordelen en toepassen om het risico van gevaarlijke onderdelen van de machine tot een minimum te beperken."Bron: HSE