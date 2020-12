Covid te lijf met verticaal ventilatiesysteem

Door klaslokalen en andere gemeenschappelijke ruimtes verticaal te ventileren, kan de verspreiding van Covid-19 fors worden teruggedrongen. Dat stelt uitvinder en CEO Norbert Vroege van Goflow. Bij horizontaal ventileren, passeert de verontreinigde lucht namelijk iedereen in de ruimte.

In operatiekamers wordt al verticaal geventileerd, dus van het plafond naar de vloer. Anders kunnen patiënten op de operatietafel besmet raken met virussen of infecties oplopen. Bij de overige 99 procent van de ventilatiesystemen wordt de lucht echter horizontaal door de ruimte verplaatst. Dat betekent dat die lucht iedereen in die ruimte passeert. Als er mensen aanwezig zijn die met het coronavirus zijn besmet, is de kans groot dat zij via de ventilatie andere mensen besmetten.

In mei startte Vroege een zoektocht naar een veiligere manier van ventileren en kwam met het idee voor een gemakkelijk te installeren verticaal ventilatiesysteem. Met zijn team ontwikkelde hij binnen zes maanden een nieuwe technologie. Volgens Vroege is het systeem binnen een dag in elk gebouw te installeren.

Het Goflow systeem omvat 4 elementen

Een systeemvloer met instelbare luchttoevoer, dat door permante overdruk een laminaire luchtstroom toelaat. Een systeemplafond dat permanent een onderdruk toelaat. Een modulair opgebouwde luchtbehandelingskast die energie efficiënt schone lucht onder de vloer inbrengt en via het plafond afvoert. De luchtbehandelingskast is voorzien van een warmtewisselaar met voorverwarming en een HEPA-filtersysteem. Een sensor dat het binnenmilieu monitort op CO2, temperatuur, fijnstof, vluchtige organische stoffen, luchtvochtigheid, licht en geluid.

Het systeem ververst de binnenlucht energie-efficiënt 10 tot 20 X per uur met gefilterde buitenlucht. Hierbij is er geen sprake van luchtcirculatie of het hergebruik van binnenlucht. Het systeem filtert 80% aan fijnstof ePM1 uit de lucht middels een F9 fijnstof filter en zorgt voor een constante CO 2 waarde die gelijk is aan die in de buitenlucht.

Installeren

Volgens Vroege is Goflow door zijn modulaire setup gemakkelijk te installeren in elke ruimte die hoog genoeg is. De vloer komt namelijk wel 20 centimeter omhoog.

De luchtbehandelingskast is opgebouwd uit acht elementen die elk door twee mensen te tillen zijn en zo in elke denkbare ruimte geplaatst kan worden. De plafondpanelen zijn 60 bij 60 cm groot en passen hierdoor in bestaande systeemplafonds. De vloerpanelen hebben dezelfde grootte en kunnen op maat gezaagd worden om elk denkbaar hoekje op te vullen.

"Met vier installateurs is het gehele Goflow systeem in een kantoorruimte van een gemiddelde grootte binnen een dag te installeren."



In Nederland wil Goflow Technology samen met zijn partnerbedrijven eerst de ventilatie in scholen verbeteren. Die blijkt vaak slecht en veel leerlingen raken besmet met COVID-19. Het Ministerie van Onderwijs heeft daarom 360 miljoen euro uitgetrokken om ventilatiesystemen aan te passen. Verder wil Vroege verpleeghuizen en zorgcentra gaan voorzien.

Gratis



De uitvinder ziet het liefst dat de hele wereld verticaal gaat ventileren. Omdat Vroege en zijn team de focus willen houden op het ontwikkelen en delen van de technologie, wil hij de technologie met alle internationale partijen delen tegen maatschappelijk verantwoorde voorwaarden en zelfs gratis weggeven aan overheden en organisaties in ontwikkelingslanden.

De Goflow informatie is na aanmelding en accreditatie van een geïnteresseerde beschikbaar. "Ik vind het belangrijk dat iedereen hier zo snel mogelijk over kan beschikken. Daarom kan iedereen die de wereld beter wil maken de technologie bij ons opvragen en het daarna in licentie zelf maken."

Meer informatie