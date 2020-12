ACtronics koopt Pasta Jetter Bestukkingsmachine voor EV-revisie

ACtronics is gespecialiseerd in de revisie van elektronische auto-onderdelen voor nagenoeg alle merken. De combinatie van de groeiende vraag met steeds meer uitdagende revisies deden het bedrijf beslissen om te investeren in de Essemtec Fox Multi Function Center die volgens leverancier SMD Tec accuraat paste jetten combineert met plaatsen van componenten .

ACtronics reviseert sinds 2005 actief elektronische auto-onderdelen in Europa. Zaakvoerder van Smd-Tec Tom Van Tongelen: "Door hun innovatieve werkwijze zijn ze uitgegroeid tot marktleider waarbij ze in huis simulatieplatformen en machines ontwikkelen om storingen te lokaliseren en duurtesten uit te voeren. Het assortiment is enorm gevarieerd en omvat onder andere ABS-units, ECU's, TCU's, instrumentenpanelen en gasklepbuizen ... en bovendien met 2 jaar garantie op de gereviseerde onderdelen."

Geavanceerde elektronicarevisie

Specifieke processen zijn nodig om de nieuwste elektronica onderdelen te kunnen reviseren, zoals bijvoorbeeld het geval is bij het verwerken van fine pitch procesoren. De te vervangen onderdelen zitten bovendien vaak verwerkt in een hermetisch gesealde module die nauwkeurig moet worden gedeassembleerd. Na dit proces moeten componenten wordengedesoldeerd en de oppervlaktes gereinigd. Hierna begint het heropbouw proces waarbij enkel op specifieke locaties pasta moet aangebracht worden en een nieuwe processor geplaatst.

"De zoektocht naar een gepaste oplossing voor onze doeleinden was niet makkelijk." getuigt Leon Kleine Staarman, eigenaar van ACtronics. "Er zijn tal van parameters waarmee we rekening moesten houden, maar Smd-Tec begreep onze uitdagingen en heeft ons van in het begin ondersteuning gegeven met informatie en de nodige testen. Ook al hebben we andere oplossingen bestudeerd, was onze keuze voor Essemtec uiteindelijk snel gegaan omdat we onder de indruk waren van de technische mogelijkheden en de klantgerichte cultuur."

Essemtec Fox met Dynamic Shockwave Pasta Jetter

De VDST Dynamic Shockwave Pasta jetter van Essemtec is geïntegreerd in de Fox bestukkingsmachine waardoor zonder extra tussenstap of manipulatie van de module zowel de pasta als het component kan worden aangebracht. De jetter plaatst pasta dots tot 200µ en kan hierdoor probleemloos de vereiste pitch van 0,4mm aan. Het proces wordt verder gemonitord door automatische software tools en hardware voorzieningen zoals een verwarmingselement die de temperatuur in de jet naald constant houdt en mee zorgt voor een stabiel en repetitief proces.