Robot met ogen verslaat robot met handen in strijd om Iera Innovation Award

Photoneo's hoge resolutie MotionCam-3D heeft de Award for Innovation and Entrepreneurship in Robotics & Automation (IERA) gewonnen. Deze 3D-scanner legt snel bewegende objecten vast en levert de scherpste ogen ter wereld voor industriële robots - zelfs onder zonlicht.

Tweede werd de intelligente grijper RG2-FT: met de vingertoppen 'voelt' hij en pakt hij delicate materialen zoals dun glas of testmonsters op en geeft ze door aan mensen.

De twee finalisten van de 16e IERA tonen de nieuwste vaardigheden die robots hebben verworven om mensen op het werk te helpen. "We zijn erg onder de indruk van de creativiteit die de deelnemers aan de IERA Award 2020 toonden", zegt Milton Guerry, voorzitter van de International Federation of Robotics (IFR). "De finalisten van dit jaar laten wederom zien dat grote vindingrijkheid in de praktijk wordt gebracht: beide toepassingen laten zien hoe automatisering de manier waarop mensen en robots samenwerken in de industrie verder kan ontwikkelen."



De Award for Innovation and Entrepreneurship in Robotics & Automation is een van de belangrijkste onderscheidingen in de wereld van robotica. Het wordt gezamenlijk gesponsord door de IEEE Robotics and Automation Society (IEEE / RAS) en de International Federation of Robotics.

Ogen die submillimeters spotten

"MotionCam-3D geeft ogen aan robots met de hoogste resolutie en nauwkeurigheid ter wereld", zegt Jan Zizka, CEO van de in Bratislava gevestigde maker Photoneo. „Onze camera kan objecten inspecteren die met een snelheid van 140 kilometer per uur bewegen. Zijn kwaliteiten zijn nuttig op verschillende gebieden: bijvoorbeeld in e-commerce en logistiek, voor het sorteren van objecten en autonome bezorgsystemen. De camera helpt ook bij het verwerken van voedsel, het sorteren van afval en het oogsten in de landbouw. Dankzij nauwkeurige machine vision kunnen robots ook objecten analyseren met afbeeldingen met een hoge resolutie, wat belangrijk is bij kwaliteitscontrole."

Vingertopgevoeligheid

"De grijper RG2-FT heeft dezelfde vingertopgevoeligheid als een menselijke hand", zegt Enrico Krog Iversen, CEO van het Deense samenwerkingsapplicatiebedrijf OnRobot. "Onze grijper kan dus zeer delicate werkstukken aan, zoals dun glas of medische testmonsters - zelfs zonder de exacte locatie in een doos te kennen." Hiertoe gebruikt de RG2-FT geavanceerde naderings- en kracht-koppelsensoren. Dit werkt vergelijkbaar met mensen die een potlood oppakken met gesloten ogen: naderingssensoren 'voelen' het object totdat de grip perfect is. De grijper doseert zijn kracht dan exact: hij pakt het object op, geeft het veilig door aan mensen, wetende dat het los moet laten bij het overhandigen.