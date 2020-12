Vicoma Consultancy & Engineering presenteert nieuw bestuursduo

Op 1 januari 2021 treedt een nieuwe tweekoppige directie aan bij Vicoma Consultancy & Engineering, bestaande uit Nicoly Vermeulen en Bastiaan Leeuw. Als duo zullen ze zich voornamelijk bezighouden met nieuwe strategische keuzes in een veranderende markt, waarbij professionalisering en de sociale kant zich verwikkelen.

Vermeulen en Leeuw vormen het eerste bestuursduo van Vicoma, waarbij Vermeulen als eerste vrouwelijke bestuurder aan het hoofd van het ingenieursbureau staat.

Als reden voor een tweekoppig bestuur voert Vicoma aan: "Een man en een vrouw in het bestuur vertegenwoordigen een afspiegeling van de maatschappij. Daar waar Nicoly Vermeulen van mens en techniek houdt en beide feilloos aan en met elkaar weet te verbinden, vult de technisch bedrijfskundige en commerciële achtergrond van Bastiaan Leeuw dit duo aan tot een krachtig koppel." Vermeulen en Leeuw zijn samen verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en strategie van Vicoma.

Vermeulen

Vermeulen studeerde bedrijfsinformatica en bedrijfseconomie en is sinds 1 januari 2018 als Vice President Operations verbonden geweest aan de TU Delft. Hiervoor vervulde zij posities bij ING als Chief Operating Officer en Chief Financial Officer. Bij de Sociale Verzekeringsbank was zij voorzitter van de Raad van Bestuur. "Ik verheug me erop om bij Vicoma aan de slag te aan. Het bureau staat bekend als een vernieuwende, flexibele en onafhankelijke organisatie. Deze positionering spreekt mij erg aan."

Leeuw

Leeuw heeft als Sales Director en Product Specialist gewerkt bij Frames, waar hij 18 jaar in commerciële rollen actief is geweest. Vicoma bestempelt hem als een energieke man met een technische en bedrijfskundige achtergrond die zijn sporen in de markt ruimschoots verdiend heeft. "Vicoma is al jaren een betrouwbare speler in verschillende markten. Ik ga me focussen op het leggen van de verbinding tussen onze klanten en onze teams om onze expertise breed weg te zetten en waar mogelijk uit te breiden. Daarbij is een heldere structuur en duidelijke communicatie cruciaal."

Over Vicoma

Vicoma is een full service advies- en ingenieursbureau voor de industrie, gespecialiseerd in single en multidisciplinaire projecten. Er werken 300 mensen, waarvan het merendeel techneuten, met een diversiteit in achtergrond en functie. Vicoma heeft vier vestigingen in Nederland (Rotterdam-Hoogvliet, Groningen, Sint-Oedenrode en Velsen). Het bedrijfis in 1962 opgericht door Paul Visser.