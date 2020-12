TNO en Airbus Defence and Space Netherlands (Airbus DS NL) willen een efficiënte en veilige oplossing ontwikkelen voor het snelgroeiende dataverkeer. Ze denken dat de commercialisering van hun technologie laser-satellietcommunicatie op grote schaal mogelijk maakt .

Omdat bestaande verbindingen eigenlijk niet meer voldoen voor de grote groei in datagebruik ontwikkelen TNO en Airbus DS NL samen oplossingen. Essentieel onderdeel daarvan is de Terabit Optical Communication Adaptive Terminal (TOmcat), een technologie die laser-communicatie tussen satellieten en grondstations op aarde mogelijk maakt. Dit levert breedbandconnectiviteit via de ruimte op; de hoge doorvoersnelheid tussen grondstations en satellieten zorgt voor veilige verzending van meer data op een hogere snelheid.

Het Tomcat-project is nog volop in ontwikkeling. De haalbaarheid en effectiviteit van de technologie moete nog worden gedemonstreerd. Vervolgens wil Airbus DS NL het ontwerp industrialiseren en gebruiken om commercieel beschikbare grondstations te produceren. De partners willen hun samenwerking voortzetten totdat er een verkoopbaar product beschikbaar is.

Alex Mendes, Product Line Manager bij Airbus DS NL: "We hebben in Nederland een sterke industrie voor optische communicatie en een bedreven technologiecluster. Samen met onze Nederlandse partners zullen we producten ontwikkelen die de markt nodig heeft."