Door welk raampje waait corona het beste weg?

Het is natuurlijk niet zo slim om in de auto te kruipen met een Covid-19 patiënt. Maar als je dat dan toch wilt, bestudeer dan eerst even welk raampje je het beste open kunt zetten.

Aan de Brown University (VS) is onderzocht welk effect het openen van verschillende raampjes tegenover elkaar heeft op de luchtstromen in auto's. Wat bleek? Hoe meer open raampjes, hoe beter. Niet erg verrassend. Opvallend is wel dat open raampjes echt veel beter werken dan het ventilatiesysteem. En wat als je maar twee raampjes wilt openen?

"Rondrijden met de ramen open en de airconditioning of verwarming aan is volgens onze computersimulaties absoluut het ergste scenario", zegt co-hoofdauteur Asimanshu Das. "Het beste scenario dat we vonden, was dat alle vier de ramen open waren, maar zelfs een of twee open was veel beter dan ze allemaal gesloten te hebben."

De computermodellen die in het onderzoek werden gebruikt, simuleerden een auto, losjes gebaseerd op een Toyota Prius, met twee mensen erin: een bestuurder en een passagier op de achterbank aan de andere kant van de bestuurder. De onderzoekers kozen voor die opstelling omdat het de fysieke afstand tussen de twee mensen maximaliseert (hoewel nog steeds minder dan anderhalve meter). De modellen simuleerden de luchtstroom rond en in een auto met een snelheid van 80 kilometer per uur, evenals de beweging en concentratie van aerosolen afkomstig van zowel bestuurder als passagier.

Contra-intuïtief



Verschillende combinaties van open ramen veroorzaakten verschillende luchtstromen in de auto die de blootstelling aan aerosolen kunnen verhogen of verlagen. Vanwege de manier waarop lucht langs de buitenkant van de auto stroomt, is de luchtdruk bij de achterruiten meestal hoger dan bij de voorruiten. Als gevolg hiervan heeft lucht de neiging om via de achterruiten de auto binnen te komen en via de voorruiten naar buiten te gaan. Met alle ramen open, creëert deze neiging twee min of meer onafhankelijke stromen aan weerszijden van de cabine. Omdat de inzittenden in de simulaties aan weerszijden van de cabine zaten, worden er in deze situatie maar heel weinig deeltjes tussen de twee overgebracht. De bestuurder loopt in dit scenario een iets groter risico dan de passagier omdat de gemiddelde luchtstroom in de auto van achteren naar voren gaat, maar beide inzittenden ervaren een aanzienlijk lagere overdracht van deeltjes dan in elk ander scenario.

De simulaties voor scenario's waarin een deel van de raampjes open zijn, hebben mogelijk contra-intuïtieve resultaten opgeleverd. Je zou bijvoorbeeld kunnen verwachten dat het openen van ramen direct naast elke inzittende de beste manier is om blootstelling te verminderen. Uit de simulaties bleek echter dat het beter is om het raam tegenover elke inzittende te openen.

"Wanneer de ramen tegenover de inzittenden open staan, krijg je een stroom die de auto achter de bestuurder binnenkomt, door de cabine achter de passagier langs beweegt en vervolgens door de voorruit aan de passagierszijde naar buiten gaat", zegt senior auteur Kenny Breuer. "Dat patroon helpt om kruisbesmetting tussen bestuurder en passagier te verminderen."