Zonnefarm overleeft een jaar op zee en krijgt gezelschap

's Werelds eerste zonnefarm op zee heeft zijn eerste jaar overleefd. Het systeem dat op 19 december 2019 voor de Nederlandse kust werd geïnstalleerd, heeft het zeeklimaat en golven tot 4 meter doorstaan en winterstormen Ciara en Dennis overleefd. Nu is het tijd voor een tweede. Waar ook zeewier wordt verbouwd.

De offshore solar & seaweed farms liggen op de North Sea Farmers Test Site, 12 km uit de kust van Scheveningen. De farms maken gebruik van dezelfde ruimte op zee om zowel zonne-energie op te wekken als zeewier te kweken, en hebben daarmee een voorbeeldfunctie hoe in de toekomst omgegaan kan worden met de ruimte tussen de offshore windmolens voor de Nederlandse kust. Ze zijn geïnstalleerd door de bedrijven Oceans of Energy en The Seaweed Company.

De verwachting is dat op deze tweede, verder uit de kust gelegen Noordzee-locatie het zonnefarm-systeem golven van 13 meter zal moeten trotseren. Indien dit lukt, houdt dit in dat het systeem klaar is voor realisatie van de door Oceans of Energy gewenste gecombineerde offshore zon en wind-projecten met 100 tot 5.000 MW offshore zon per project. "Nederland kan de helft van de totale energiebehoefte opwekken met gebruik van slechts 5% van de Nederlandse Noordzee. Dit kan in de ruimte tussen de windmolens gebeuren, samen met andere gebruikers", zegt Allard van Hoeken, CEO en oprichter van Oceans of Energy.

The Seaweed Company is voor het eerst actief in de Nederlandse wateren. Zeewier kent vele waardevolle voedingstoepassingen voor mensen, dieren en planten, maar ook als basis voor materialen, bio-plastics en energie. Om die toepassingen mogelijk te maken heeft The Seaweed Company verschillende zeewier farms in het buitenland. Voor Nederland ziet het toekomst voor de grootschalige zeewierteelt binnen windparken. Dit is de eerste keer dat zeewier in deze omvang wordt gekweekt op de Nederlandse Noordzee. Voor deze offshore cultivatie is samen met een aantal Nederlandse partners de Cultivator ontwikkeld, een zeewaardig teeltsysteem dat jaarlijks naar verwachting 15.000 kg zeewier produceert en 1,8 ton CO2 opneemt.

