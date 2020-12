TU/e onderzoekt gedrag aerosolen op sportlocaties

Een wetenschappelijk onderzoeksproject onder leiding van de TU/e n moet duidelijk maken hoe aerosolen, en daarmee mogelijk ook het coronavirus, zich verspreiden op sportlocaties. Getest wordt onder andere in de Johan Cruijff Arena en sportcentra CTO Papendal en Den Haag en Maaspoort Sports and Events.

Het coronavirus verspreidt zich op directe wijze, via uitwisseling van grote speekseldruppels, en op indirecte wijze, via besmette oppervlakken. Overdracht vindt waarschijnlijk ook plaats via aerosolen. Deze hele kleine speekseldruppels kunnen in de lucht blijven hangen en grotere afstanden dan 1,5 meter afleggen. Verspreiding van het virus via aerosolen zou daardoor mogelijk zijn bij sporters of toeschouwers in een stadion of een sporthal.

Generatoren en sensoren

In de Johan Cruijff Arena worden eerst metingen gedaan zonder publiek, met kunstmatige aerosolgeneratoren op de tribune. Deze generatoren verspreiden een vergelijkbaar aantal aerosolen als enthousiaste voetbalsupporters. Daartussen zijn diversen sensoren geplaatst om een goed beeld te krijgen van de verspreiding van hele kleine speekseldruppels.

Tot slot wordt onderzocht of aerosolen uit de lucht gefilterd kunnen worden met een luchtreinigingssysteem met plasma- , glasvezel- en koolstoffilters, dat naast de stoelrijen is geplaatst. TU/e, de Arena, Plasmamade en Ajax willen, zodra de overheid dit toestaat, graag testen met publiek. De hoop is dat deze tests in januari kunnen plaatsvinden. Het onderzoek in de Arena staat onder leiding van TU/e-professor Bert Blocken, expert op het gebied van luchtstromingen.

Infectierisico

Verder kijken de onderzoekers naar de dosis en het levensduur van het virus in aerosolen, maar ook het infectierisico, de druppel- en aerosolentransmissie door individuen, de aerosolenconcentraties in sportgebouwen en de bewegingen van mensenmassa's in sportgebouwen. Daarnaast wordt een algemene risicoanalysemethodologie ontwikkeld die de sportsector en de overheid kan helpen hun richtlijnen en protocollen verder te verfijnen. Naar verwachting zijn begin 2021 de eerste resultaten beschikbaar.

Onderzoeksteam

Het onderzoeksproject vindt plaats in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum, de Universiteit Utrecht, de Johannes Kepler Universiteit in Linz, PlasmaMade, GO2Sure en de testlocaties Johan Cruijff ArenA, Maaspoort Sports and Events via Heroes Den Bosch en CTO Papendal en CTO Den Haag.