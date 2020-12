Tata Steel opent voedselveilige productielijn

Tata Steel heeft een nieuwe productielijn voor verpakkingsstaal gebouwd. Protact is een door Tata Steel ontwikkelde staalsoort met een beschermende kunststof laag. Het is onder meer geschikt voor conservenblikken.

IJmuiden beschikt nu niet alleen over de grootste lamineerlijn in zijn soort ter wereld voor het aanbrengen van de folie op het staal, maar ook over een eigen filmproductielijn. Inmiddels heeft het staalbedrijf daar meerdere patenten op.

De productielijn draait al een jaar, maar was tot nu toe geheim gehouden. De installatie heeft een capaciteit van meer dan 150.000 ton per jaar en voldoet aan de eisen in Europa en de Verenigde Staten voor voedselveilige productie. Dit betekent ook dat medewerkers speciale kleding dragen.

Simone Vooijs, Director Operations Tata Steel Packaging: "Met dit strategisch investeringsproject zorgen we ervoor dat ons staalbedrijf ook in de toekomst een sterke concurrentiepositie heeft op het gebied van verpakkingsstaal. Bijzonder aan Protact is ook dat we via dit innovatieve product onze klanten helpen om verder te verduurzamen."