‘EU-doelen luchtverontreiniging 2020/‘30 binnen bereik’

Nagenoeg alle EU emissiedoelen voor 2020 en ‘30 worden gehaald. Dit concluderen het PBL, RIVM en TNO in de Emissieramingen luchtverontreinigende stoffen.

Het tempo waarin de uitstoot van andere luchtverontreinigende stoffen daalt neemt wel aanzienlijk af ten opzichte van de daling in de periode 2005-2018, hoofdzakelijk door een dalende meeropbrengst van technologische vervolgstappen voor emissiereductie.

Het rapport is een nevenpublicatie bij de Klimaat- en Energieverkenning 2020 (KEV) en geeft een overzicht van het verwachte bereik van de EU-emissiereductiedoelen.

Het rapport maakt ramingen van de emissies van stikstofoxiden, ammoniak, fijn stof (PM2,5), zwaveldioxide en niet-methaan vluchtige organische stoffen. Voor de raming waren de emissiestatistiek voor historische jaren en het vastgestelde en voorgenomen beleid op 1 mei 2020 het uitgangspunt. Dat wil zeggen: beleid dat voldoende concreet en officieel bekendgemaakt is, al dan niet parlementair goedgekeurd.

Doelbereik ammoniak onzeker

In de EU zijn reductiedoelen afgesproken voor de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen die gelden vanaf 2020 tot en met 2029 en vanaf 2030 en verder. De doelen die gelden vanaf 2020 worden voor alle stoffen voor de periode 2020 tot en met 2029 waarschijnlijk gehaald.

De doelen vanaf 2030 zijn strenger. Het reductiedoel voor ammoniak voor 2030 is 21 procent ten opzichte van 2005, overeenkomend met een emissieplafond van 121 kiloton. De voor 2030 geraamde emissie van 120 kiloton (112-124) ligt daarmee rond het doel voor 2030. Of het doel gehaald wordt, is daarmee nog onzeker. Emissiedoelen voor 2030 voor overige stoffen worden naar verwachting gehaald.

Ammoniak daalt langzamer dan stikstofoxiden

Stikstofneerslag wordt in Nederland veroorzaakt door de uitstoot van zowel ammoniak als stikstofoxiden. Emissiereducties van beide stoffen dragen bij aan de oplossing van het stikstofprobleem in Nederland. Tussen 2005 en 2018 is de landelijke uitstoot van stikstofoxiden (vooral veroorzaakt door mobiliteit) procentueel bijna driemaal zo snel gedaald als die van ammoniak (vooral veroorzaakt door de landbouw, en dan met name de rundveehouderij).

Dit verschil in tempo van emissiereductie blijft zichtbaar in de periode 2018 tot 2030. Hierbij tekenen we aan dat het voorgenomen stikstofbeleid, vooral bij de landbouw en de industrie, dat op 1 mei 2020 nog niet concreet genoeg was om door te rekenen, een versnelling in het tempo van emissiereductie van met name ammoniak tot gevolg kan hebben.