Overheid biedt gratis (online) scholing aan voor iedereen in Nederland

Sinds 1 december zijn er voor iedereen van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd gratis cursussen en trainingen beschikbaar, gericht op het versterken en verbeteren van vaardigheden. Daarnaast kan een cursus of opleiding ook een eerste stap zijn richting omscholing naar een ander beroep of andere loopbaan met betere arbeidsmarktkansen.

Zeker in tijden van corona verandert de arbeidsmarkt en is het belangrijk je te blijven updaten, zo meent de overheid. Iedereen kan dankzij de subsidieregeling van NL leert door gebruikmaken van het kosteloze scholingsaanbod. Het maakt daarbij niet uit of je werkt met een vast of flexcontract, zelfstandig onderneemt of tijdelijk niet werkt, aan de start staat van je carrière of al richting je pensioen gaat.Om een cursus of training te volgen, kunnen deelnemers zich aanmelden bij één van de opleiders die een subsidie hebben gekregen. De opleider handelt verder de administratie en kosten af. Een centraal overzicht van het totale aanbod aan opleidingen en trainingen is te vinden op vindjeupdate.hoewerktnederland.nl