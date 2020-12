WLAN-spectrum Europa verdubbelt

Europa staat op het punt om een nieuw WLAN-tijdperk te betreden. Afgelopen vrijdag heeft het Electronic Communications Committee (ECC) het technische en regelgevende kader voor het gebruik van de 6 GHz-band door WLAN goedgekeurd. Met het vrijkomen van ongeveer 500 MHz in het voorste deel van de 6 GHz frequentieband is dan meer dan twee keer het huidige spectrum beschikbaar voor licentievrije draadloze technologieën.

Vanaf medio 2021 kan Europa profiteren van de voordelen van Wi-Fi 6E (Enhanced) - de marketingnaam van de uitgebreide standaard.De ingebruikname van de 6 GHz-band geeft WLAN de komende jaren een enorme impuls. De combinatie van stabielere verbindingen, aanzienlijk meer bandbreedte en een lage latency zal ervoor zorgen dat toekomstige Wi-Fi 6E-netwerken vele malen het aantal gebruikers van vandaag kunnen verwerken. De eerste tests laten overdrachtssnelheden zien tot 3,6 GBit/s met een latency van minder dan 2 milliseconden. Dit laatste is met name interessant voor IoT- of VR-applicaties en kan een serieus en kosteneffectief alternatief zijn voor de lokale 5G-campusnetwerken.In de EU moet het voorstel van de ECC nu eerst door de Europese Commissie worden goedgekeurd. Dit zou al in maart 2021 moeten gebeuren. Ongeveer twee maanden later komt de wetgeving in het Publicatieblad van de Europese Unie. Vanaf deze datum hebben de EU-lidstaten zes maanden de tijd om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.Tegelijkertijd heeft de Europese autoriteit voor standaardisatie (ETSI) al een voorlopige standaard voor Wi-Fi 6E gepresenteerd. Fabrikanten kunnen nu al producten laten goedkeuren en op de markt brengen door deze individueel te laten testen door testinstanties in opdracht van de EU. De definitieve norm wordt naar verwachting begin 2022 gepubliceerd.De markt zal dus snel aantrekken. Leverancier van WLAN-systemen Lancom verwacht dat de eerste voor Wi-Fi 6E geschikte apparaten, zoals smartphones of laptops, begin 2021 op de markt komen. "Wij willen we een van de eerste fabrikanten zijn die access points voor Wi-Fi 6E aanbieden en werken we al intensief aan de ontwikkeling", zegt Vice President WLAN & Switches Michael Müller. "We vertrouwen op een triband-oplossing, wat betekent dat onze Wi-Fi 6E access points tegelijkertijd ook in de 2,4-, 5- en 6 GHz-banden kunnen communiceren."