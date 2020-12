ESA tekent eerste commerciële contract voor ruimtepuinverwijdering

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft EPFL-spinoff ClearSpace uitgenodigd om een definitief voorstel in te dienen voor ‘de veilige verwijdering van een inactief object in een lage omloopbaan om de aarde’. Dit is een mijlpaal bereikt voor het opzetten van een nieuwe commerciële sector in de ruimtevaart.

De aanbesteding van de missie in een end-to-end dienstverleningscontract (in plaats van een door ESA ontwikkeld ruimtevaartuig voor eigen gebruik) is een nieuwe werkwijze voor het agentschap. ESA investeert in de eerste missie en levert expertise, als onderdeel van het Active Debris Removal/In-Orbit Servicing project (ADRIOS) binnen het eigen ruimtevaartprogramma. ClearSpace zal de rest van de missiekosten inbrengen via commerciële investeerders.

Vespa-afmetingen vergelijkbaar met een kleine satelliet

De ClearSpace-1-missie zal zich richten op de Vespa (Vega Secondary Payload Adapter). Dit object werd tijdens de tweede Vega-vlucht, in 2013, volgens de space debris mitigation regelgeving in een gradual disposal orbit van 801 bij 664 km achtergelaten. Met een massa van 112 kg zijn de afmetingen vergelijkbaar met een kleine satelliet.

Tijdens bijna 60 jaar van ruimtevaartactiviteiten, hebben meer dan 5550 lanceringen geleid tot ongeveer 42.000 getraceerde objecten in een baan rond de aarde, van welke ongeveer 23.000 in de ruimte blijven en regelmatig worden gevolgd. Met een jaarlijks gemiddelde van bijna 100 lanceringen en een jaarlijks gemiddelde van vier tot vijf desintegrerende satellieten, zal het aantal brokstukken in de ruimte gestaag toenemen.

Clearspace-1 moet aantonen dat het technisch en commercieel haalbaar is om de duurzaamheid van de ruimtevaart op lange termijn aanzienlijk te verbeteren. Terwijl de leiding van het industriële team bij ClearSpace ligt, zijn de bijdragen van bedrijven afkomstig uit Zwitserland, Tsjechië, Duitsland, Zweden, Polen, het Verenigd Koninkrijk, Portugal en Roemenië.