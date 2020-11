Webinar: internationale norm voor digitale circulaire vingerafdruk voor producten

Het ministerie van Economische Zaken van Luxemburg werkt aan een internationale standaard die informatie geeft over de circulariteit van producten aan alle belanghebbenden in hun waardeketen. Een eerste levensvatbare versie van de standaard wordt in de praktijk getest, waardoor het meest geschikte bestuursmodel, het auditschema en betrouwbare IT-systemen voor het beheer ervan kunnen worden geïdentificeerd.

Luxemburg startte in 2018 het Circularity Dataset Initiative om de moeilijkheid voor de industrie en consumenten om toegang te krijgen tot betrouwbare gegevens over de circulaire eigenschappen van een product aan te pakken. Er ontbreekt veel informatie over circulariteit, omdat het genereren en verwerken ervan te veel menselijke en financiële middelen vereist. Bovendien staan handelsgeheimen de transparantie in de weg en ontbreken rapportagestandaarden, waardoor fabrikanten worden gedwongen verschillende datasets in verschillende formaten naar klanten en productplatforms te sturen.



Om deze uitdagingen aan te pakken, werkt de Luxemburgse regering samen met multinationale en regionale fabrikanten en platforms om op internationaal niveau en in elke fase van productproductie of -transformatie een Product Circularity Data Sheet (PCDS) te ontwikkelen. Elke producent kan deze gestandaardiseerde manier van data presenteren aan zijn eigen systemen aanpassen. Het initiatief is erop gericht basiscirculariteitsgegevens op een gedecentraliseerde manier algemeen beschikbaar te maken en tegelijkertijd de openbaarmaking van eigendomsinformatie te vermijden. Sinds de start van het initiatief hebben 50 bedrijven uit 12 landen zich bij het project aangesloten.

8 december: webinar



Op 8 december zullen de nieuwste ontwikkelingen van het PCDS worden gepresenteerd tijdens een gratis webinar, als een officieel nevenevenement van het World Circular Economy Forum (WCEF), een jaarlijks historisch evenement dat bedrijfsleiders, beleidsmakers en experts samenbrengt. om 's werelds beste circulaire economie-oplossingen te presenteren. Meer informatie en aanmelden