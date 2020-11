'Groei luchtvaart geen vanzelfsprekendheid meer'

Het kabinet heeft de nieuwe koers vastgelegd voor de ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland. Na het herstel van de huidige crisis is er perspectief op groei, mits de luchtvaart er aantoonbaar in slaagt om stiller en schoner te worden.

In de Luchtvaartnota 2020-2050, waarmee de ministerraad op voorstel van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft ingestemd, zijn de randvoorwaarden vastgelegd waarbinnen de luchtvaart in Nederland zich de komende decennia kan ontwikkelen. Het kabinet wil een veilige luchtvaart, gericht op een sterk netwerk met rechtstreekse verbindingen naar de rest van de wereld, maar die tegelijk minder hinder oplevert voor de mensen in de omgeving van luchthavens en die schoner is.

'Groei is als de sector zich heeft hersteld van de huidige crisis geen vanzelfsprekendheid meer, maar zal moeten worden verdiend op basis van concrete maatregelen die genomen zijn voor hinderbeperking en verduurzaming.'

Voorop staat voor het kabinet dat Nederland een handelsland is dat goed bereikbaar moet zijn en dat vliegen ook in de toekomst een hele veilige manier om te reizen moet blijven. In de Luchtvaarnota is vastgelegd dat de overheid bij grote veranderingen in de luchtvaart van tevoren een onafhankelijke integrale veiligheidsanalyse in de lucht en op de grond laat uitvoeren.

Hoeveel groei er, na het herstel van de Covid-pandemie, mogelijk is, is afhankelijk van de stappen die er worden gezet om de hinder te verminderen en de sector te verduurzamen. De aanpak van het kabinet richt zich onder meer op het terugbrengen van het maximaal aantal nachtvluchten op Schiphol met 20 procent, van 32.000, zoals de situatie net voor corona was, naar 25.000.

Akkoord Duurzame Luchtvaart

Het kabinet is met de sectorpartijen aan de slag om het Akkoord Duurzame Luchtvaart uit te voeren. Binnen tien jaar moeten de grondoperaties op de luchthavens klimaatneutraal zijn en de CO2-uitstoot op het niveau van 2005 zitten. In 2050 moet de uitstoot zijn gehalveerd en in 2070 op nul staan. Om deze afspraken te borgen komt er voor de luchthavens een CO2-plafond. Het kabinet wil de (internationale) regels aanpassen zodat er meer mogelijkheden zijn om stillere en schonere vliegtuigen voorrang te geven en jaagt ook internationaal het gebruik van duurzame brandstoffen voor vliegtuigen, zoals biokerosine en synthetische kerosine aan. In 2030 moet verplicht 14 procent duurzame kerosine worden bijgemengd. Ook wil het kabinet de internationale trein aantrekkelijker maken als alternatief voor kortere vluchten. Schiphol, KLM, NS en Prorail richten zich daarbij op de bestemmingen Brussel, Parijs, Londen, Frankfurt, Düsseldorf en Berlijn.