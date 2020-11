Photovoltatronics: slimme zonnecellen die met elkaar praten

Stel, je loopt op een zonnige zomerdag door de stad. Je kijkt naar de wolkenkrabbers, gevels van winkelpanden, lantaarnpalen en elektrische taxi’s die onvermoeibaar af en aan rijden. Wat je niet ziet, is dat ieder stukje oppervlak z’n eigen elektriciteit genereert en opslaat. De zonnecellen op de oppervlaktes staan met elkaar in verbinding en gebruiken een deel van de opgewekte stroom om te communiceren met objecten in de omgeving. Geen futuristisch vergezicht, stelt de Delftse onderzoeker Hesan Ziar, maar een nabije realiteit. "Alle kennis die er nu op dit gebied is, gaan wij bundelen in een nieuw onderzoeksdomein: Photovoltatronics."

Tot nu toe worden zonnecellen hoofdzakelijk gebruikt als energiebron. Volgens Delftse onderzoekers kan er echter veel meer uit zonne-energie gehaald worden als zonnecellen op een andere manier worden ingezet. Hoogleraar Miro Zeman: "Normaal gesproken ontvangen zonnecellen licht en leveren ze elektriciteit. Maar naast energiedragers kunnen fotonen en elektronen ook informatiedragers zijn. Ons idee is dat je deze twee eigenschappen slim combineert. Hierdoor kunnen zonnecellen met elkaar en met andere apparaten communiceren zodat alle opgewekte energie precies op de plek terecht komt waar het nodig is. Op die manier ontketenen wij een slimme zonne-revolutie."

Kennisbundeling

Zonnestroom kan in 2050 een kwart van onze energiebehoefte afdekken, voorspelt het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (Irena). Maar hoe kan in een stedelijke omgeving het maximale uit zonne-energie gehaald worden? En hoe kan deze energie vervolgens gebruikt worden in onze huiskamers? "Dit soort vragen kunnen we enkel beantwoorden door verschillende expertises te bundelen in één onderzoeksdomein. Photovoltatronics is daarom een belangrijke katalysator op weg naar een duurzame toekomst."

Intelligentie, opslag, communicatie



Waarom de verwachtingen rondom Photovoltatronics zo hooggespannen zijn? Ziar: "Simpel. Photovoltatronics brengt verschillende disciplines bij elkaar. Een zonnecel wordt straks uitgerust met ingebouwde intelligentie, energieopslagcapaciteit en (draadloze) communicatie. Daardoor wekt een zonnepaneel niet alleen passief energie op, maar speelt het juist ook een hele actieve rol binnen de samenleving. Denk aan in ramen geïntegreerde zonnecellen die tegelijk daglicht, koeling en zonwering van een gebouw reguleren. Maar denk bijvoorbeeld ook aan flexibele zonnecellen in de bekleding van je bank die energie genereren, of een zonnelamp die aangaat als-ie het te donker vindt."

Duurzaam en gezond