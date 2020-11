Team ZED wint 4TU Impact Challenge met batterijloze apparaten

Team ZED heeft de Dutch 4TU Impact Challenge gewonnen en gaat naar de World Expo in Dubai. De start-up van de TU Delft ontwikkelt een B2B IoT solutions provider, die ervoor zorgt dat bedrijven gebruik kunnen maken van draadloze ‘batterijloze’ apparaten.

Team ZED (Zero Energy Development) ontwikkelt batterijloze applicaties voor een breed spectrum aan bedrijven. Hiermee worden de 35 miljoen batterijen die momenteel in gebruik zijn, beperkt. Zo draagt het team bij aan zowel duurzaamheid, als arbeidsomstandigheden. De winnaar van deze 4TU Impact Challenge zal op handelsmissie gaan naar de World Expo in Dubai in 2021, samen met vertegenwoordigers van het Ministerie van Buitenlandse zaken en een aantal bedrijven.

De gezamenlijke innovatiecompetitie wordt voor de tweede keer georganiseerd vanuit de vier technische universiteiten in Nederland. In de challenge kunnen studenten hun oplossingen voor maatschappelijke problemen presenteren. De technische universiteiten in Eindhoven, Delft, Twente en Wageningen hielden elk eigen voorrondes . Uiteindelijk hebben acht finalisten deelgenomen aan de Dutch 4TU Impact Challenge .

Impact dagelijks leven

ZED won vanwege het inspirerende idee en door hoe ze verschillende problemen aanpakken in hun project en het enthousiasme waarmee ze zich presenteerden in de Q&A.

De jury: 'Elk team heeft briljante oplossingen voor maatschappelijke problemen. Van een netwerk van onbemande luchtvoertuigen, tot drijvende golfbrekers. Duurzaamheid is een belangrijk thema dat in verschillende dimensies terugkomt in alle projecten. Bijvoorbeeld team FarmVent pakt problemen in de voedingssector aan met een nieuwe productiemethode, team Respire ontwikkelt een netwerk van sensoren om luchtvervuiling in kaart te brengen en tegen te gaan, en team GOAL3 wil de gezondheidszorg wereldwijd verbeteren door middel van een slim monitoringsysteem.'