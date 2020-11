Het voertuig van de toekomst: je hoeft er nooit meer uit

Hoe kan geïndividualiseerde luxemobiliteit worden ontworpen voor de wereld van het jaar 2040? In een poging om antwoord te geven op deze vraag heeft een interdisciplinair team van het Fraunhofer Gesellschaft 'Vision PI' ontwikkeld: een modulair futuristisch mobiliteitsconcept waar je eigenlijk nooit meer uit hoeft.

Vision Pi is een van de vijf concepten die Fraunhofer heeft ingediend voor de #NEXTGen Moving Tomorrow Pitch, een ideeënwedstrijd onder tien gerenommeerde onderzoeksinstituten georganiseerd door autofabrikant BMW. De wedstrijd is gericht op het vinden van een 'visionair, duurzaam en holistisch totaalconcept voor mobiliteit in 2040'. Samen met twee teams van de Chinese universiteit Tsinghua bereikte het Vision PI-team van Fraunhofer de top drie.

Volgens BMW zal de wereld in 2040 gedreven worden door het idee van een circulaire economie en producten met een aanzienlijk langere levensduur. Ook wordt hij gekenmerkt door het verlangen naar individuele en snel evoluerende levensstijlen. Hoe kan het maximale rijcomfort worden bereikt met deze twee tegenpolen in het achterhoofd?

Bij Vision PI kan het voertuig flexibel en individueel worden ingericht, afhankelijk van het beoogde gebruik. De passagier zit in een ​​modulaire cel, als een schelp, die wordt aangepast aan zijn behoeften van dat moment: overdag doet hij bijvoorbeeld dienst als communicatie-lounge; 's nachts wordt het een rustige capsule voor rust en herstel tijdens verre reizen. Het interieur is aanpasbaar; de gebruikte materialen zijn gemaakt van hernieuwbare bronnen of zijn zo ontworpen dat ze hergebruikt of gerecycled kunnen worden.

De volledige module kan worden gekoppeld aan verschillende mobiliteitsbases - met een voertuigplatform, een luchttaxi of een Hyperloop-oplossing, afhankelijk van de behoefte. Hij kan ook worden omgevormd tot een interactieve virtual reality-lounge die grenzeloos virtueel reizen over de hele wereld mogelijk maakt en zo bijdraagt ​​aan een innovatief onderdeel van nieuwe mobiliteit en gebouwontwerpen.

"De basis van ons mobiliteitsconcept is de autonome, lichte en gepersonaliseerde AllCell, die compatibel is met verschillende platforms. De AllCell kan rijden of vliegen, altijd op de meest efficiënte brandstof ", zegt Torben Seemann die meewerkte in zijn rol als hoofd van Smart Matrix Production bij Fraunhofer IST.

"Ons concept is de luxe editie van individueel reizen. Het exterieur, het interieur en de informatie- en communicatietechnologie zijn modulair, aanpasbaar en passen zich aan de context aan. Het interieur van de AllCell kan eenvoudig worden gemoderniseerd en is altijd toonaangevend op het gebied van technologie ", zegt Sebastian Stegmüller, hoofd van de afdeling Mobiliteitsinnovatie.

Demontabel



De voertuigconstructie is onderverdeeld in lange-termijn herbruikbare componenten, slijtagecomponenten en componenten die relevant zijn voor het ontwerp. "De lange-termijn componenten worden aan het einde van hun levensduur gerecycled en opnieuw gebruikt in nieuwe voertuigen. De slijtage-onderdelen zijn ontworpen om materiaalrecyclingniveaus van bijna 100 procent te bereiken ", aldus hoofd van de lichtgewichtconstructiegroepPhilipp Rosenberg .

Fraunhofer is blij met de finaleplaats en wil doorwerken aan het concept met het doel dat het wordt overgenomen en geïmplementeerd door de auto-industrie .