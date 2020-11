SigmaControl helpt Copa-Data met smart building in Salzburg

Copa-Data bouwt een extra kantoorgebouw op 250 meter afstand van het hoofdkantoor in Salzburg. Het milieuvriendelijke gebouw zal het grootste deel van de energie die het genereert zelf gebruiken en een Smart Building zijn met behulp van zenon Software Platform.

Het energiezuinige gebouw met zes verdiepingen, dat een ondergrondse parkeergarage omvat, wordt in een tijdsbestek van 14 maanden gebouwd. Het ontwerp omvat ruimte voor 30 parkeerplaatsen en bijna 90 fietsparkeerplaatsen. Er komen oplaadpunten voor elektrische auto's en fietsen. Twee grote kleedruimtes met douches voor de fietsers bevinden zich in de kelder."Om wendbaar te blijven in de manier waarop we werken en in de manier waarop we het gebouw gebruiken, hebben we besloten om kantoorvloeren te specificeren die kunnen worden onderverdeeld in modules," zegt Chief Marketing and Operations Officer Phillip Werr. De stroom voor de werkplekken wordt via het plafond aangesloten om het kantoorlandschap flexibel te houden.

Energiezuinig en comfortabel

Een 60 KWp PV-systeem zal de elektriciteit voor het gebouw opwekken. zenon Software Platform zal het energieverbruik van het gebouw besturen en optimaliseren en zo wordt het nieuwe gebouw een Smart Building. Het eigen pekelwater warmtepompsysteem van het gebouw verwarmt en koelt de kamers - aangedreven door twaalf 150 meter diepe sondes. De verwarmings- en koelleidingen moeten direct in het beton worden geïnstalleerd.

In combinatie met de centrale ventilatie via ventilatiekanalen op de kantoorplafonds, wordt de binnenkomende frisse lucht gefilterd en temperatuurregeling geregeld om een optimaal binnenklimaat te garanderen. Om zoveel mogelijk natuurlijk, niet-verblindend licht in de kantoren te krijgen, zal de meerderheid van de ramen worden gericht op het noordwesten.