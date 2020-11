Nederlands team wint FES-fietswedstrijd Cybathlon (video's)

Studententeam Pulse Racing van de Vrije Universiteit Amsterdam en dwarslaesie-piloot Sander Koomen hebben de Cybathlon 2020 Global Edition gewonnen binnen de discipline Functionele Elektrische Stimulatie (FES)race. Koomen reed op een Nederlandse fiets van BerkelBike uit Sint-Michielsgestel.

De FES-race is de categorie voor atleten met een dwarslaesie. Door de dwarslaesie zijn zij niet meer in staat om zelfstandig te fietsen. Functionele elektrische stimulatie maakt het voor hen mogelijk om een trapbeweging uit te voeren op een ligfiets. De fiets is ontwikkeld door bewegingswetenschappenalumni Rik Berkelmans van BerkelBike uit Sint-Michielsgestel.

Functionele Elektrische Stimulatie (FES) is een innovatie op het gebied van spierstimulatie, waarmee mensen met een complete dwarslaesie en verlamde spieren weer kunnen bewegen. De technologie laat dwarslaesie-patiënten fietsen met hun eigen beenspieren. Hierdoor kan overbelasting in de armen en schouders voorkomen worden, een groot voordeel ten opzichte van handbikes. Bovendien kunnen veel voorkomende problemen worden voorkomen als overgewicht, een slechte bloeddruk en decubitus.

Hoe het werkt



Plakelektrodes of elektrodes in een fietsbroek zenden elektrische signalen uit naar verschillende spiergroepen in de benen en billen. Een sensor in het voorwiel van de fiets stuurt de positie van de pedalen door naar de computer. Vervolgens stuurt deze de spieren aan die gestimuleerd dienen te worden om een fietsbeweging te maken. De BerkelBike FES-Box kan ook gebruikt worden als stand-alone stimulator. Hiermee kunnen patiënten hun rug en/of buikspieren trainen vanuit hun eigen bed.

Het studententeam begeleide en trainde Sander Koomen die de gouden medaille behaalde door de snelste tijd neer te zetten in de 1200 meter lange fietswedstrijd in Zurich. Voor Pulse Racing was het hun debuut aan de Cybathlon en Koomen fietste een persoonlijke record: een tijd van 2 minuten en 40 seconden.