Drenthe subsidieert Slimme Demonstratiefabrieken

Drenthe wil maakbedrijven stimuleren om de kansen van de digitale transitie optimaal te benutten. Vanwege een succesvolle eerste impuls aan vier bedrijven, is de subsidieregeling Slimme Demonstratiefabrieken daartoe voor de tweede keer opengesteld.

De subsidieregeling is bedoeld voor maakbedrijven, oftewel bedrijven die van materialen nieuwe producten maken. Voorwaarde is dat het geld wordt gebruikt voor het slimmer en schoner maken van productieprocessen. Bovendien moeten de ‘Demonstratiefabrieken' hun ervaringen delen met andere bedrijven.

Gedeputeerde Henk Brink: "De subsidieregeling Slimme Demonstratiefabrieken helpt mee aan het versterken van de maakindustrie in Drenthe en daarmee aan behoud en mogelijke uitbreiding van werkgelegenheid. Ook biedt de regeling bedrijven kansen om versneld in te zetten op nieuwe toepassingen, digitalisering en slimme oplossingen. Dankzij deze regeling zijn er in Drenthe maakbedrijven waar andere bedrijven terecht kunnen als ze willen zien wat mogelijk is."

De demonstratiebedrijven kunnen 50% subsidie krijgen op investeringen tot een maximum van 200.000 euro per bedrijf. In de eerste ronde zijn subsidies toegekend aan Betech, Getech, Spark en Brink Industrial. In de tweede ronde gaan ze naar Kamp Coating Emmen en Dopple.

Het budget voor de Subsidieregeling Slimme Demonstratiefabrieken was in totaal één miljoen euro. In de tweede ronde is 317.450 euro beschikbaar gesteld, waarmee het budget van de subsidieregeling is uitgeput.