Corona: 80% ondernemers wil bedrijf verkopen

8 op de 10 Nederlandse bedrijven zou de opvolging of verkoop van hun bedrijf momenteel overwegen. Dat is het hoogste percentage in vijf jaar tijd. Bij een goede prijs zou de helft het bedrijf zelfs morgen van de hand doen. Dat stelt Marktlink op basis van onderzoek naar de gevolgen van de Corona-epidemie.

Gemiddeld 70 procent van de mkb'ers in Nederland, België, Duitsland, Engeland, Zweden en Denemarken overweegt momenteel de opvolging of verkoop van hun bedrijf. Voor Nederland geldt dat maar liefst 8 op de 10 de opvolging of verkoop van hun bedrijf overwegen. Met een stijging van maar liefst 15 procent ten opzichte van één jaar geleden was de bereidheid om het bedrijf te verkopen in de afgelopen vijf jaar niet zo hoog. Ook lijken zij meer haast te hebben om hun bedrijf te verkopen. Het aantal ondernemers dat van plan is om het bedrijf binnen nu en 2 jaar van de hand te doen, is het afgelopen jaar bijna verdrievoudigd naar 40 procent. De helft van de mkb'ers geeft zelfs aan dat zij het bedrijf bij een goede prijs morgen zouden verkopen. In vergelijking met België, Duitsland, Zweden en Denemarken blijkt dat opvolging of verkoop vooral Nederlandse en Britse ondernemers bezighoudt. Dit blijkt uit de Marktlink Monitor waarin 968 ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zijn bevraagd.

Ook kopen zit in de lift

De coronacrisis zet Nederlandse ondernemers niet alleen aan om de verkoop van hun bedrijf te overwegen. Voor het eerst in drie jaar tijd denkt meer dan de helft van de Nederlandse mkb'ers na over de aankoop van een bedrijf en is daarmee terug op het niveau van 2017. Voor maar liefst twee derde van het midden- en kleinbedrijf geldt dat zij het juist nu een goed moment vinden om een bedrijf over te nemen. Dat is een stijging van 10 procent in vergelijking met 2019. Familie wordt als voornaamste overnamekandidaat gezien, al worden investeerders, zoals private equity partijen, steeds meer gezien als goed alternatief. Terwijl Nederlanders juist nu de tijd rijp vinden voor een overname, is voor maar liefst driekwart van hun Duitse collega's juist het tegendeel het geval. Het is echter de vraag of deze bereidheid in Nederland zal uitmonden in een overnamegolf. Het aantal ondernemers dat denkt dat dit het juiste moment is om te verkopen, is namelijk sterk afgenomen.

2020 wordt recordjaar

Hoewel bereidheid om hun bedrijf te verkopen sterk is toegenomen, denken 4 op de 10 Nederlandse mkb'ers dat de waarde van hun bedrijf is verminderd door corona. "We weten dat de verkoopbereidheid van ondernemers anticyclisch is, maar zo'n sterke stijging als nu hebben we in de afgelopen 25 jaar nog niet eerder meegemaakt", benadrukt Tom Beltman, partner en eigenaar van Marktlink. "We zien dat er veel serieuze kopers in de markt zijn, waarbij de waarderingen ook goed zijn. Kopers zijn bereid om door de corona-effecten heen te kijken waarbij de bedrijfswaarde kan worden genormaliseerd. Goed nieuws dus voor de ondernemers die willen verkopen, maar kijk kritisch naar het bedrijfsresultaat. Mocht een bedrijf te maken hebben met een daling van 50 procent of meer, is het verstandig om de verkoopplannen uit te stellen. In zo'n geval kan het echter voor ondernemers lonen om bijvoorbeeld met een investeerder te kijken naar een strategische overname van concurrenten die nog harder getroffen zijn dan henzelf. Al met al gaat 2020 voor Marktlink een recordjaar worden. Dit hadden we tijdens de eerste coronagolf in maart natuurlijk nooit gedacht."