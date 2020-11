Eindhovense lichtfestival Glow presenteert grootste lichtkunstwerk ooit (video)

Op het Eindhovense lichtfestival Glow was donderdag het grootste site specific lichtkunstwerk ooit te zien. ‘Connecting the Dots’ is een werk van ruim 80 km2 dat bestaat uit meer dan 1.500 ledlampen, 1.000 grote rode lichtpunten in de lucht en meer dan 20.000 rode lichtkunstwerkjes voor de ramen.

Vanaf 17.00 uur hulde Eindhoven zich stadsdeel voor stadsdeel in een enorme mantel van blauw licht met 1.000 vaste, zwevende rode lichtpunten. Het kunstwerk van Kari Kola, Ivo Schoofs en Hugo Vrijdag was via een tijdelijke livestream over heel de wereld is te bekijken.



‘Connecting the Dots' omvat drie elementen. Met de blauwe hemel boven Eindhoven zoekt de gerenommeerde Finse lichtkunstenaar Kari Kola verbinding met de natuur en probeert hij bewustwording te creëren. De Nederlandse kunstenaar Ivo Schoofs brengt hier beweging in met 1.000 recyclebare lichtballonnen die dansen op de wind. Deze rode dots symboliseren de verbinding die mensen nodig hebben. Voor het derde onderdeel deed Glow met de Eindhovense kunstenaar Hugo Vrijdag een oproep aan basisschoolkinderen in de stad om een persoonlijke Glowdot te maken; een lichtkunstwerkje met een eigen verhaal, idee of droom dat aan het raam wordt bevestigd en laat schijnen.

