Elon Musk verdient in 5 minuten waar een Nederlandse engineer 4 maanden voor werkt

12.854 euro. Dat is het bedrag van Elon Musk elke 5 minuten op zijn bankrekening kan bijschrijven. Een gemiddelde Nederlandse engineer doet er 4 maanden over om datzelfde bedrag te verdienen. Dat blijkt uit cijfers van Gigacalculator.com en Indeed.

Apple-CEO Tim Cook leeft overigens maar in een zesde van Musks weelde: hij schrijft 2888 euro per 5 minuten op zijn rekening bij. Op de zevende plaats van de best betaalde CEO's ter wereld staat Robert Swan van Intel met 2138 euro (nog steeds per 5 minuten).

Overigens mag de engineer ook weer niet al te erg klagen, want de gemiddelde Nederlandse werknemer doet er 6 maanden over om Musks 5 minuten te evenaren.

Gigacalculator.com heeft 1424 Nederlandse werknemers bevraagd om hun houding ten opzichte van grote CEO's te begrijpen. Daarbij bleek het volgende:

• 80% van de Nederlandse werknemers vindt het ‘niet gerechtvaardigd' dat grote CEO's elk jaar miljoenen verdienen

• 74% van de Nederlandse werknemers begrijpt niet wat grote CEO's dagelijks doen om te verdienen dat ze elk jaar miljoenen worden betaald

• 71% van de Nederlandse werknemers zou graag zien dat grote CEO's transparanter zijn over wat ze dagelijks doen en de positieve acties die ze ondernemen om de organisaties die ze leiden te laten groeien / verbeteren

• 88% van de Nederlandse werknemers vindt dat de inkomensongelijkheid tussen CEO's en gemiddelde werknemers ‘te groot' is en de komende vijf jaar drastisch moet ‘krimpen'