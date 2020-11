AR-brillen voor honden

Het Amerikaanse Army Research Laboratory houdt toezicht op de ontwikkeling van augmented reality (AR) -brillen voor militaire honden om te helpen bij zoek- en reddingsoperaties en detectie van explosieven.

Een prototype van de AR-bril, ontwikkeld door technologiebedrijf Command Sight in Seattle, communiceert naar verluidt instructies van menselijke handlers aan de militaire honden via visuele aanwijzingen met behulp van het heads-up-display en de ingebouwde real-time camera van de bril. Dergelijke commando's zouden bijvoorbeeld kunnen aangeven waar de hond naar een onderwerp of een explosief kan zoeken.

Normaal gesproken worden commando's gegeven door mensen die zich in het gezichtsveld van de hond bevinden, via handgebaren of laserpointers. De AR-bril zou menselijke baasjes in staat kunnen stellen opdrachten te geven vanaf verderop gelegen locaties of verborgen voor vijanden in het veld.

Het prototype van de AR-bril is ontworpen om elke hond te passen en is momenteel bedraad, maar het bedrijf werkt aan de ontwikkeling van een draadloze versie.