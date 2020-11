Italiaans onderzoek: 'Fotokatalyse maakt coronavirus onschadelijk'

In Italië is een systeem op basis van fotokatalyse de markt gebracht om het coronavirus te deactiveren. Volgens de afdeling Virale Pathogenese en Biosecurity van het San Rafaelle Scientific Institute in Milaan kan de Nanohub het coronavirus in 30 minuten volledig deactiveren.

Gedurende de eerste Italiaanse lockdown in april, mei en juni deed de afdeling, onder leiding van Elisa Vicenzi, die al in 2004 onderzoek deed naar SARS-CoV en een autoriteit is op het gebied van virale ziekteverwekkers, onderzoek naar de werking van fotokatalyse tegen het virus SARS-CoV-2 (Covid-19). Zij concludeerden dat het virus na 10 minuten voor 98% was gedeactiveerd en na 30 minuten volledig.



Het systeem draait rond het principe van fotokatalyse waarin de fotokatalyst door blootstelling aan licht (geen UV) een chemische reactie tot stand brengt. In de apparaten van Nanohub draait het om een Led lichtbron die het innovatieve wolfraamtrioxide activeert waardoor radicalen vrijkomen. Het effect is dat de anorganische en organische vervuilingen, alsmede micro-organismen, die met de lucht door het apparaat worden gezogen, worden afgebroken of gedeactiveerd.



De fotokatalyst (het wolfraamtrioxide) blijft voortdurend zijn werking behouden omdat het slechts een proces activeert, daar geen onderdeel van uitmaakt en geen vervuiling bindt, maar slechts elektronen activeert die het uit de omgeving wint.



Het filter bestaat uit twee componenten: de fotokatalyst en het nanocluster: een mix van nano-materialen met koper als hoofdbestanddeel dat een antivirale en antibacteriële werking heeft.



De techniek is al jaren geleden gebruikt door Nasa. Nanohub heeft hem actiever gemaakt door het gebruik van een verbeterde katalysator en de toevoeging van andere componenten. Het resultaat is dat de effectiviteit minimaal vier keer is toegenomen. Nanohub heeft de techniek gepatenteerd en wordt in Nederland vertegenwoordigd door Clean Air Hub.



De apparaten worden plug and play in allerlei ruimten geplaatst: auto's, bussen, scholen, kantoren, hotels, verpleeghuizen en thuis. Behalve micro-organismen halen ze ook fijnstof, stikstof, gassen, allergenen en geuren uit de lucht.