NLR start Living Lab Electric Flight

Koninklijke NLR is een Living Lab elektrisch vliegen gestart. De lucht- en ruimtevaartorganisatie maakte dit vandaag bekend bij de introductie van de elektrische Pipistrel die het van Price Waterhouse Cooper heeft gekregen.

De PH-NLX - waarbij de X verwijst naar ‘eXperimental' - is het eerste volledig elektrisch aangedreven vliegtuig met een Nederlandse registratie. Met deze schenking wil PwC bijdragen aan het versnellen van de overgang naar duurzaam vliegen. Dit omdat het bedrijf medio 2030 volledig circulair en klimaatneutraal wil zijn.

De grote uitdaging van vliegtuigen met elektrische aandrijving is op dit moment de combinatie van nuttige last (payload) en vliegbereik (range). De huidige batterijtechnologie heeft een veel te lage energiecapaciteit in verhouding tot het gewicht en volume. De energiedichtheid van accu's is vele malen lager dan die van olie-gebaseerde brandstoffen. Hoewel de accu's blijven verbeteren, zal het nog jaren duren voordat ze op een geschikt niveau zijn dat nodig is voor de regionale luchtvaart.



In de praktijk komen er bovendien altijd wel aspecten aan het licht die niemand op papier had voorzien. Vandaar het initiatief van NLR voor een Living Lab Electric Flight (LLEF). LLEF wordt een virtueel kenniscentrum met gezamenlijke onderzoeksprojecten waarbij technologie laagdrempelig uitgeprobeerd en gedemonstreerd kan worden op een zogenoemd testplatform. De Pipistrel als vliegend platform heeft het voordeel dat het mobiel is: het hoeft niet alleen gestationeerd te staan in Rotterdam, maar kan zich ook verplaatsen naar bijvoorbeeld vliegvelden in Marknesse, Teuge, Hilversum of Eelde.



Het testplatform is echter meer dan het nieuwe onderzoekvliegtuig. Het omvat ook testen met drones en het gebruik van testfaciliteiten, windtunnels en alles ertussen in. Die faciliteiten worden ter beschikking gesteld door NLR. In principe mag iedereen meedoen. Dit kunnen onderwijs- of onderzoeksinstellingen zijn, maar ook bedrijven of andere initiatieven zoals DEAC (Dutch Electric Aviation Centre Teuge) en RHIA (Rotterdam the Hague Innovation Airport).



Begin 2021 zal NLR een (virtueel) brainstorm-evenement organiseren om onderzoeksprojecten voor 2021 te definiëren waar we samen met andere partijen aan willen werken. Doel van de onderzoeksprojecten: verdubbeling van hetvliegbereik van de Pipistrel Velis Electro door middel van nieuwe batterijtechnologie of een brandstofcel en mogelijk in een later stadium ook door aerodynamische verbeteringen van het vliegtuig. In het kader van veiligheid, tijd- en kostenbesparing willen we dit eerst op kleinere schaal demonstreren in het lab, in de windtunnel of met inzet van drones.