Vanillebatterijen

Onderzoekers van de TU Graz hebben een manier gevonden om vanilline om te zetten in een redox-actief elektrolytmateriaal voor vloeibare batterijen, wat een stap in de richting is van milieuvriendelijke en duurzame energieopslag.

Het onderzoek is gepubliceerd in Angewandte Chemie.

Het team verving het kernelement in de batterij door vanilline, een van de weinige fijne chemicaliën die uit lignine worden geproduceerd. Het team verfijnde lignine tot vanilline en vervolgens tot een redoxactief materiaal met behulp van milde groene chemie. Dit betekent dat het niet giftig is of geen dure metaalkatalysatoren gebruikt. Het proces kan worden uitgevoerd bij kamertemperatuur en met behulp van huishoudchemicaliën.

Onderzoeker Stefan Spirk: "We willen onze fabriek aansluiten op een pulpfabriek en de vanilline isoleren uit de lignine die als afval overblijft. Wat niet nodig is, kan vervolgens terugvloeien in de reguliere cyclus en energetisch worden gebruikt , zoals gewoonlijk. We zijn in concrete gesprekken met Mondi, een toonaangevende wereldwijde fabrikant van op papier gebaseerde producten, die grote belangstelling toont voor de technologie. "

Het team zoekt nog energiebedrijven die de technologie willen integreren in hun infrastructuur.