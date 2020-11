Hoe een kunststof walvisstaart een metrostel kan dragen

Heel Spijkenisse liep gisteren te hoop, en later het hele land, vanwege een waar kunststuk van een ongeluk: een machinist van de metro aldaar heeft het gepresteerd om met zijn metro dóór het stootblok te rijden en hem op een tien meter hoog kunstwerk in de vorm van een walvisstaart te parkeren. Maar waarom houdt die twintig jaar oude staart dat?

De walvisstaart maakt deel uit van het composiet kunstwerk 'walvisstaarten', bestaande uit twee staarten, van de architect Maarten Struijs. De staart waarop het metrostel belandde weegt zestien ton. Toch vertelt Struijs aan NOS dat hij verbaasd is dat de staart stevig genoeg was. "Het staat er al bijna twintig jaar en dan verwacht je eigenlijk dat het kunststof ook een beetje verpulvert, maar dat is kennelijk niet zo." Zijn eerste gedachte bij het horen van het verhaal was dan ook dat het kunstwerk zou zijn ingestort. Nog steeds zegt hij niet compleet gerust te zijn dat de constructie het houdt.

Solico kreeg in 2001 opdracht van de gemeente Rotterdam om de constructie van de twee composiet walvisen van twaalf en veertien meter te verzorgen. Destijds werd er vooral gekeken naar een techniek voor de staart zodat deze bestand zou zijn tegen de sterke wind in Rotterdam. Verschillende vormen van de staarten zijn getest in een windtunnel, na uitgebreide FEA-analyses werden de walvisstaarten door Solico ontworpen van sterk en stijf composiet.

De walvisstaarten bestaan uit twee delen, het 'lichaam' en de 'staart'. Het lichaam heeft een stalen traliewerk als binnenste structuur, bekleed met zes millimeter glasverzelversterkt polyester. De staart, waar het metrostel op rust, heeft geen stalen traliewerk. De belasting wordt dus compleet opgevangen door het composietmateriaal.