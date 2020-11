Amsterdamse industrie deep tech scale-up genomineerd voor de EIT Digital Challenge 2020

EIT Digital heeft voor de EIT Digital Challenge 2020 twintig IT scale-ups genomineerd die in de finale op 12 november strijden om een totaalbedrag van 350.000 euro aan prijzen, waarmee verdere groei gefinancierd kan worden. SwipeGuide uit Amsterdam, aanbieder van een oplossing voor digitale werkinstructies voor de industrie is een van de finalisten.

SwipeGuide is de vervanger van dikke klappers met A4-papier vol werkinstructies. Via slimme, visuele stap-voor-stap instructies op de smartphone, tablet of digitale bril wil het bedrijf digitale instructies op de werkvloer introduceren. Dit soort instructies helpt monteurs, engineers, operators en field-service technici van fabrieken en machines om nieuwe, onregelmatige of complexe taken snel en foutloos uit te voeren. Met het SaaS platform kunnen klanten zoals Heineken, ABB en PepsiCo op een eenvoudige manier slimme en visuele instructies maken, publiceren en delen voor gebruik in apps voor smartphone, tablets of wearables.

De finalisten gebruiken allemaal geavanceerde technologie voor hun toepassingen en zijn actief in alle terreinen waarop EIT Digital zich richt: digitale technologie, digitale steden, digitale industrie, digitaal welzijn en digital finance. Alle finalisten streven naar hetzelfde doel: snel groeien en een bijdrage leveren aan een sterk digitaal Europa, dat kansen biedt aan iedereen en dat eerlijk en duurzaam is. Voorbeelden: een Artifical Intelligence-oplossing die de patiёntenzorg transformeert. Een 3D radar die de interactie tussen mens en machine compleet verandert. Een machine-to-machine platform, dat autonoom werkende apparaten voor Industry 4.0 beheert en aanstuurt.

De EIT Digital Challenge, die voor het zevende achtereenvolgende jaar wordt georganiseerd, is bedoeld voor scale-ups met een onderscheidend product, dat gebaseerd is op geavanceerde en moeilijk te reproduceren digitale deep tech technologie De twintig finalisten werden gekozen uit 403 kandidaten uit 11 Europese landen. Gemiddeld hadden ze in 2019 een omzet van 1,5 miljoen euro, bieden ze werk aan 31 medewerkers en hebben ze de afgelopen jaren 5,6 miljoen aan investeringen binnengehaald.

Matchmaking

Tijdens de finale op 12 november zullen de genomineerden hun bedrijven, producten en oplossingen presenteren voor een jury van experts uit het EIT Digital-netwerk. De vijf winnaars ontvangen prijzen met een totale waarde van 350.000 euro. De hoofdprijs is een bedrag van 100.000 euro. Daarnaast krijgen de vijf winnaars een jaar lang ondersteuning door de EIT Digital Accelerator ter waarde van 50.000 euro. De Digital Accelerator helpt de scale-ups bij de uitbreiding van hun activiteiten in Europa en daarbuiten door het binnenhalen van internationale klanten en additionele investeringen voor verdere groei.

De uitreiking van de awards vindt plaats tijdens een exclusief online evenement, dat alleen op uitnodiging bijgewoond kan worden.

De genomineerden zijn:

Building Radar (UK)

CitySwift (IR)

Deepomatic (FR)

FNA (UK)

Icometrix (BE)

Inxpect (IT)

PXL Vision (CH)

Roboze (IT)

Runecast Solutions (UK)

Scantrust (CH)

SentiOne (PL)

Squirro (CH)

SwipeGuide (NL)

TakeTask (PL)

Targomo (DE)

TRIBVN Healthcare (FR)

Ultimate.ai (FI)

Unmanned Life (UK)

Vårdinnovation (SE)

Wishibam (FR)