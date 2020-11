Vakbeurzen Maintenance en Worksafe verplaatst naar april 2022

De vakbeurzen Maintenance en Worksafe worden verplaatst naar 12, 13 & 14 april 2022.

Het evenement rond veilig onderhoud binnen de industrie zou oorspronkelijk plaatsvinden op 21, 22 & 23 april 2020, maar werd door de eerste coronagolf verplaatst naar dit najaar. Helaas moet het event wederom verplaatst worden. Event Manager Michiel Schröder: "De gedeeltelijke lockdown geeft te veel zorgen over de opkomst tijdens de beursdagen en de gezondheid van de exposanten, bezoekers en eigen medewerkers. De overheid maakt onderscheid tussen evenementen en beurzen, maar adviseert aan de andere kant ook zo min mogelijk persoonlijke contacten en reisbewegingen. Het besluit om het evenement te verplaatsen was onontkoombaar."

Maintenance zou dit jaar voor het eerst gelijktijdig plaatsvinden met Worksafe: een Europese vakbeurs met edities in Dortmund, Antwerpen en Namen. De combinatie van beide vakbeurzen moet resulteren in een sterk en compleet platform voor de industrie. Organisator Easyfairs had een programma gevormd op basis van de thema`s Assets, Veiligheid en Human Factor. Samen met NVDO, Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud was een conferentieprogramma samengesteld. Schröder: "De richting van het evenement zetten we door naar 2022. De extra tijd die we nu krijgen, geeft ons de ruimte om deze events kwalitatief en kwantitatief te ontwikkelen."