3D-printen maakt handprothese lichter en eenvoudiger

Het bedrijf Moveable heeft dankzij het gebruik van 3D printen de lichtste handprothese op de markt kunnen introduceren. Veel metalen onderdelen zijn vervangen door kunststof. Bovendien maakt het 3D-printproces het mogelijk om veel functies in één onderdeel te verwerken.

Product developer Tim Kiefte: "Dankzij 3D printen kun je bijvoorbeeld (bochtige) kanalen in een onderdeel maken. Waar eerst tientallen onderdelen in één stuk zaten, worden deze nu in het geheel als één onderdeel 3D geprint. Dit scheelt veel tijd in de assemblage van de prothese. Het is bovendien heel eenvoudig om in het design een functie in een onderdeel te stoppen zonder dat dit extra handelingen kost. Wanneer de hand in gebruik is, is het voor instrumentenmakers eenvoudig om de hand te repareren wanneer dit nodig is."

Een medium size de mHand Adapt weegt 170 gram. Hij is voorzien van een intuïtief mechanisme: de hand past zich aan de vorm van het te grijpen object en zorgt zo voor een stevige grip. Kiefte: "Het materiaal waarmee 3D geprint wordt (Oceanz Grey) is licht in gewicht. Met dit materiaal wordt het gewicht van de prothese verlaagd en komt uit op zo'n 160-200 gram. Dat zorgt voor comfort, maar ook dat mensen de hand langer kunnen dragen. Het materiaal is bovendien stevig. Met deze 3D prints kunnen wij daarom een betrouwbaar product leveren waarbij het belangrijk is dat de vingers niet wiebelen en de scharnierpunten degelijk zijn. De keuze voor Oceanz Grey is een bewuste keuze. Dit materiaal is door en door gekleurd en geeft niet af aan de buitenste handschoen van de mHand Adapt."

Productontwikkeling

"Het bezit van de certificeringen ISO 9001 & ISO 13485 bij Oceanz draagt voor Moveable bij aan een snellere productontwikkeling. Dankzij deze productiemethode is de mHand Adapt een relatief goedkoop product. Dit maakt het ook geschikt voor gebruikers in landen waar de zorgverzekering deze prothese niet vergoedt."