Festo maakt in vier weken een concept beademingsapparaat

Door de lockdown in de lente van 2020 moest het merendeel van de medewerkers van Festo zich aansluiten bij de thuiswerkers. Toch wisten ze binnen slechts vier weken een passende oplossing te vinden voor een noodbeademingsapparaat voor een COVID-19-behandeling, dankzij een flexibel ontwikkelingsproces en standaard componenten die snel geleverd werden.

Zestien jaar lang lag het concept van een groep wetenschappers voor een noodbeademingsapparaat, gebaseerd op automatiseringscomponenten van Festo, in een la van de Britse overheid. Dit was indertijd ontwikkeld als reactie op de pandemie van 2002-2003, veroorzaakt door het Sars-coronavirus.

In maart 2020 hoorde Festo hiervan toen er een vraag kwam van een klant in het Verenigd Koninkrijk.

In het voorjaar van 2020 - op het hoogtepunt van de coronaviruspandemie - gaf deze vraag de impuls om de plannen weer op te diepen en een noodbeademingsapparaat te ontwikkelen met moderne automatiseringscomponenten van Festo, deels gebaseerd op innovatieve piëzo-technologie. "Deze maatoplossing voor een Covid-19-behandeling bood het antwoord op de dreigende voorraadtekorten aan beademingsapparaten", vertelt Frank Jacob, hoofd van businessunit LifeTech bij Festo.

Expertise in automatisering en competentie in zuurstof

"Festo is toonaangevend leverancier van automatiseringstechnologie en heeft tientallen jaren ervaring in het ontwerpen van kant-en-klare subsystemen. De businessunit LifeTech ondersteunt bijvoorbeeld fabrikanten van apparatuur en systemen bij het ontwikkelen van oplossingen voor de nauwkeurige regeling van zuurstof."

Proportionele ventielen met piëzo-technologie spelen hierbij een belangrijke rol. Zij maakten het de Festo-medewerkers mogelijk om in slechts vier weken tijd met een goed doordacht concept voor een noodbeademingsapparaat te komen. "Het bijzondere aan het systeem is dat er voornamelijk standaardcomponenten van Festo worden gebruikt, die in grote hoeveelheden en op korte termijn beschikbaar zijn."

Flexibele, voortdurende en interdisciplinaire samenwerking

Om de ontwikkeling verder te versnellen, vertrouwde Festo steeds op een flexibele en interdisciplinaire aanpak. In dit geval waren de partners geen fabrikanten van apparatuur en systemen, maar longspecialisten uit ziekenhuizen in Zuid-Duitsland. In een continu ontwikkelingsproces dat uit verschillende fasen bestond, gaven de artsen waardevolle feedback, zodat het concept optimaal kon worden aangepast aan de specifieke kenmerken van een Covid-19-behandeling.

Het project ging van start met tien medewerkers van Festo van de businessunits LifeTech en Advance Development. Toen de eisen toenamen, werd het team aangevuld met collega's van de afdelingen Pneumatische aandrijvingen, Elektrische aandrijvingen en Procesautomatisering. En zo groeide het uit tot een interdisciplinair team van bijna 100 creatieve breinen. De samenwerking was voor het grootste deel virtueel, aangezien in die periode vanwege de lockdown bijna alle medewerkers vanuit huis werkten.

Nauwkeurige en betrouwbare regeling met piëzo-technologie

Een grote uitdaging voor het geautomatiseerde beademingsapparaat was het nauwkeurig regelen van de verhoudingen van diverse gassen voor de ademlucht. Ook diende er rekening mee te worden gehouden dat bij het uitademen een lichte overdruk moest worden behouden ter voorkoming van een klaplong of vochtophoping in de longen.

Jacob: "Hiervoor bleken Festo's proportionele ventielen op basis van piëzo-technologie de ideale oplossing. Zij maken snelle aanpassing van de druk en zeer nauwkeurige regeling mogelijk. Verder zijn de piëzoventielen ook bijzonder compact, lichtgewicht, stil en energiezuinig."

Eenvoudig geïntegreerde componenten - geoptimaliseerd voor zuurstof

Het noodbeademingsapparaat van Festo laat zien hoe eenvoudig het is om eenvoudig geïntegreerde componenten met duidelijke interfaces samen te voegen tot geschikte systemen. De businessunit LifeTech profiteert van de het feit dat Festo als automatiseringsspecialist actief is in een grote verscheidenheid aan sectoren: "Zo kan de businessunit bijvoorbeeld gebruikmaken van expertise uit de voedingsmiddelenindustrie en elektronica-industrie, waar de hoogste normen voor zuiverheid en hygiëne gelden."

Aangemoedigd door dit succesvolle concept, en met het oog op de toenemende vraag en het aantal potentiële toepassingen, breidt Festo de portfolio met producten die geschikt zijn voor gebruik met zuurstof uit. Dit zijn momenteel het 2/2-weg proportioneel ventiel VEAE en de massadebietcontroller VEMD met geïntegreerde besturingselektronica.